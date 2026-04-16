Murió un reconocido médico y exfuncionario de Florencio Varela: lo atropelló un auto mientras andaba en bicicleta

Rodolfo Fournier se desempeñó como subsecretario de Salud y dejó una huella en Florencio Varela

La Ruta Provincial N° 29, en el kilómetro 166 —cerca de la localidad bonaerense de Ayacucho—, se convirtió en escenario de un trágico siniestro vial que terminó con la vida de Rodolfo Fournier, un médico y ex funcionario de 69 años y ampliamente reconocido en el ámbito de la salud de Florencio Varela.

El hombre circulaba el miércoles por la tarde en una bicicleta tipo ruta cuando fue embestido por un Ford Focus conducido por R.C., de 64 años. Las causas del choque aún permanecen bajo investigación, pero el desenlace resultó fatal.

Tras el impacto, testigos y personal de Vial Casalins asistieron a la víctima y preservaron la escena del accidente hasta la llegada de la Policía Científica del Departamento Judicial de Azul, indicó el medio local La Nueva Verdad de Rauch.

El accidente de Fournier ocurrió mientras circulaba en bicicleta; las causas del choque están bajo investigación

Los peritos se abocaron a la tarea de determinar cómo se produjo el siniestro, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el choque. Mientras tanto, Fournier fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Ayacucho en estado crítico.

El parte médico inicial indicó que presentaba una fractura expuesta con aplastamiento en el miembro inferior izquierdo, además de otras lesiones de gravedad.

A pesar de los esfuerzos desplegados por los profesionales de la salud, el cuadro clínico de Fournier se agravó y su fallecimiento fue confirmado en las últimas horas.

El hecho generó impacto inmediato en Florencio Varela, donde Fournier se había desempeñado como subsecretario de Salud y también ocupó cargos relacionados con la medicina del deporte dentro de la estructura municipal.

La causa por la muerte de Fournier fue recaratulada como homicidio culposo por la UFI N° 9 de Azul

Su trayectoria dejó una huella en el sistema sanitario local y, apenas conocida la noticia, comenzaron a circular mensajes de pesar entre colegas, trabajadores de la salud y figuras políticas de la zona.

“Desde la Secretaría de Salud Municipal expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Rodolfo Fournier, quien se desempeñó como funcionario de esta Secretaría durante muchos años, dejando una huella imborrable por su compromiso, vocación de servicio y dedicación a la comunidad”, escribieron en un comunicado oficial desde la Secretaría de Salud de Florencio Varela.

“Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento, agradeciendo profundamente su valioso aporte al fortalecimiento del sistema de salud local”, cerraron en el mensaje compartido a través de las redes sociales.

El fallecimiento de Fournier generó conmoción entre colegas, trabajadores de la salud y políticos de Florencio Varela

La UFI N° 9 del Departamento Judicial de Azul, dirigida por la Dra. Laura Margaretic, tomó intervención en la causa y formalizó la recaratulación del expediente como “homicidio culposo”, figura que contempla la muerte derivada de imprudencia o negligencia.

Un exjuez murió al ser atropellado por un auto en Río Negro

Un reconocido vecino de General Roca, con una destacada trayectoria como juez de Cámara en el Poder Judicial de Río Negro, falleció tras protagonizar un incidente vial en pleno centro de la ciudad.

El episodio ocurrió días atrás, alrededor de las 18, cuando Aldo Rolando intentó cruzar la calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y Chacabuco, y fue embestido por un Volkswagen Vento. El automóvil, conducido por una persona identificada como A.P.E.R., exhibía una marca visible en el parabrisas como consecuencia del impacto.

Según datos oficiales, Rolando, de 83 años, quedó tendido sobre el asfalto con una herida profunda en la cabeza. Personal del servicio de emergencias SIARME, junto a agentes de la Policía de Río Negro y del área de Tránsito municipal, acudieron de inmediato al lugar. Constataron sangrado y un pulso débil en la víctima.

Aldo Rolando, exjuez de Cámara en General Roca, murió tras ser atropellado por un auto en pleno centro de la ciudad

Fue trasladado de urgencia bajo código rojo al hospital local, donde el equipo médico aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró estabilizarlo antes de practicar la entubación e ingresarlo a terapia intensiva. A pesar de los esfuerzos, el hombre murió pocas horas más tarde.

El accidente generó conmoción entre los testigos y la comunidad, ya que, de acuerdo con el Diario Río Negro, la víctima había construido una extensa carrera judicial en la Cámara de Roca y era ampliamente conocido en la ciudad. Nacido en Córdoba, Rolando había formado su familia y desarrollado su vida profesional en General Roca.

De acuerdo con información de Infobae, la fiscal Julieta Villa dispuso la apertura de un legajo caratulado como lesiones graves en accidente de tránsito. El conductor fue identificado y las pericias continúan para determinar los detalles que provocaron la colisión.