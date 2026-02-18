La deuda pública en enero bajó tras subir en diciembre y el Gobierno descarta sorpresas en los próximos vencimientos

La dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales (Foto: Adrián Escandar)

La gestión de la deuda pública en enero se mantuvo bajo control pese a la concentración de pagos, según el equipo económico, que aseguró que el cronograma de vencimientos no presentará sorpresas y subrayó la necesidad de renovar compromisos para evitar presiones cambiarias.

Durante el mes, la Administración Central realizó operaciones por USD 40.712 millones: USD 19.344 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, y USD 21.368 millones a amortizaciones y pagos.

Desde el inicio de enero de 2026, la dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad de compra del Tesoro Nacional.

Entre los compromisos más relevantes, los Bonos del Tesoro ajustados por inflación concentraron la mayor parte del calendario. La magnitud de las obligaciones en moneda local se sumó a las advertencias que, desde fines de 2025, emitían los analistas. Uno de ellos señaló: “Este enero se concentra el 35% de los compromisos trimestrales”, anticipando el impacto sobre la liquidez del mercado financiero.

Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias, una preocupación reiterada entre los actores del sector. Al examinar el ritmo de pagos, quedó clara la distribución desigual de los vencimientos: un economista privado afirmó entonces que “la curva del Tesoro presenta fuertes picos en la primera quincena”, lo que dificulta la gestión de esos montos en períodos tan acotados.

Pese a los desafíos, la posición oficial ante los altos pagos de enero de 2026 fue contundente. Voceros del Ministerio de Economía afirmaron: “No habrá sorpresas; el cronograma está bajo control”, en un mensaje dirigido a los mercados para reforzar la confianza en la ejecución.

La primera señal concreta de esa confianza fue el pago del primer gran vencimiento del año a bonistas por USD 4.200 millones, el 9 de enero, mediante depósitos del Tesoro en el Banco Central y un préstamo REPO con seis bancos internacionales por USD 3.000 millones, evitando así afectar las reservas internacionales del ente monetario. El REPO consiste en la venta de bonos con acuerdo de recompra a precio y fecha pactados; en este caso, se utilizaron como garantía los Bonar 2035 y 2038 (legislación argentina).

La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que en enero, tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por USD 7.891 millones, la deuda primaria de la Administración Central creció en el mes en USD 5.867 millones, alcanzando un total de USD 460.934 millones, lo que representó un alza del 1,3% respecto de diciembre, pero una reducción de USD 6.854 millones en los últimos doce meses.

La deuda bajo legislación extranjera cayó en USD 712 millones (hasta USD 163.691 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se elevó en USD 6.579 millones, situándose al tipo de cambio mayorista de cierre de diciembre en USD 296.955 millones.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al efecto del ajuste de valuación de divisas, determinaron un incremento de USD 460 millones, totalizando USD 39.352 millones. Por su parte, los préstamos con el FMI aumentaron en USD 514 millones, en ambos casos predominando el efecto de la revaluación de las divisas respecto del dólar y el peso.

Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 23 millones, alcanzando USD 55.360 millones.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 3.498 millones, totalizó en enero USD 457.436 millones, mostrando un aumento de USD 7.195 millones respecto de diciembre y una caída de USD 3.104 millones en comparación con un año antes.

En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a enero de 2026 subió en USD 35.641 millones. No obstante, al sumar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el BCRA, el stock consolidado en los primeros 26 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de USD 29.514 millones. Este proceso se descompone en un aumento de USD 22.431 millones con organismos internacionales y una baja de USD 51.945 millones en el agregado del sector público y privado.

Próximos vencimientos

El calendario de vencimientos del Tesoro exhibe una concentración de pagos relevantes en los próximos meses. El 27 de febrero debe afrontarse un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos de Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores) y el vencimiento de intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI por USD 878 millones, cubiertos con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos, y que serán cancelados con el próximo desembolso del organismo, tras la segunda revisión técnica de las metas del último trimestre de 2025.

Los picos más altos se ubican en abril, junio y julio, con montos que superan los $20 billones en algunos casos. Entre los instrumentos predominantes figuran Boncer, Lecer, títulos duales y bonos atados al dólar, aunque los instrumentos en pesos constituyen la mayor parte de los compromisos.

Según la consultora LCG, el programa financiero para febrero-diciembre contempla necesidades por USD 18.659 millones, equivalentes al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, las amortizaciones suman USD 6.566 millones y los intereses USD 7.281 millones. A esto deben agregarse los pagos del Banco Central, que suman USD 4.812 millones, desglosados entre Bopreal (USD 2.312 millones) y el swap con China (USD 2.500 millones).

Para los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar. La absorción de pesos vía licitaciones permite esterilizar parte de la base creada por el BCRA, aunque el desafío de sostener el interés de los inversores privados por instrumentos en moneda local permanece vigente.