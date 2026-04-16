Confirmaron la prisión preventiva del policía porteño que mató a un joven que iba a jugar al fútbol

La defensa de Gómez solicitó la excarcelación y la prisión domiciliaria, pero ambas peticiones fueron rechazadas por el magistrado

El juez Ricardo Fraga confirmó la prisión preventiva de Lucas Adrián Gómez, el policía imputado por el homicidio de Juan Cruz Leal. El magistrado resolvió que el agente permanecerá detenido mientras se aguarda la realización del juicio.

El expediente, que se extendió a lo largo de 109 páginas, expone que existen “indicios vehementes y elementos de convicción suficientes para suponer que ha participado ‘prima facie’ como autor penalmente responsable, de los delitos que se califican como homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa”, según consta en el documento citado por la agencia de noticias NA.

Durante la investigación, la defensa de Gómez solicitó que se le concediera la excarcelación o, en su defecto, la prisión domiciliaria, peticiones que el juez Fraga denegó. El letrado de la familia de Leal, Marcelo Biondi, expresó a NA: “Estamos conformes, es lo que legalmente correspondía”.

El hecho ocurrió el jueves 12 de marzo durante un tiroteo en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo, mientras las víctimas iban a jugar al fútbol

Días antes de que se conociera la resolución, Biondi había manifestado que Gómez “dio una falsa versión sobre un robo, lo que representa un peligro de entorpecimiento probatorio. Además, el informe psicológico confirma que es violento y neurótico, lo cual también fue ratificado por sus vecinos”.

El caso

Durante la madrugada del jueves 12 de marzo, un tiroteo tuvo lugar en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo. El oficial involucrado sostuvo que respondió ante un intento de robo, mientras que el joven que sobrevivió afirmó que ambos solo se dirigían a un partido de fútbol.

El policía, identificado como Lucas Adrián Gómez (36), integrante de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad, circulaba en una motocicleta Honda XR blanca junto a su pareja al advertir que dos personas lo seguían. Ante esa situación, decidió frenar de manera abrupta y descender del vehículo.

Según la denuncia, en ese instante se identificó como miembro de la fuerza y disparó dos veces con su arma reglamentaria Thunder Pro 9 mm, alcanzando a los dos jóvenes. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Enrique Kuhne y Juan Cruz Leal, ambos de 20 años y oriundos de Ituzaingó.

El policía disparó dos veces con su arma reglamentaria Thunder Pro 9 mm, hiriendo a Juan Cruz Leal y Daniel Enrique Kuhne, ambos jóvenes de Ituzaingó

Leal sufrió una herida de bala en la ingle y fue trasladado al Hospital Bicentenario, donde falleció a las 5:00 a pesar de los intentos médicos. Kuhne, herido en la zona axilar, fue derivado al Hospital Posadas y no se reportó riesgo para su vida.

El oficial Gómez explicó ante las autoridades que los jóvenes, quienes se desplazaban en una Honda Twister negra sin impedimentos legales, intentaron interceptarlo con fines delictivos. Al notar la maniobra, aseguró que se identificó como policía y disparó para defenderse.

En la escena, la Policía Bonaerense intervino y secuestró dos vainas servidas de calibre 9 mm, además del arma reglamentaria con 14 proyectiles sin usar y uno en recámara. No se hallaron objetos que relacionaran a los jóvenes con un posible robo.

Incluso en el lugar se encontraron objetos que respaldan el relato del joven herido. Las autoridades que intervinieron en la escena secuestraron un bolso con botines y otros elementos para jugar al fútbol.

También prestó testimonio uno de los chicos que se iba a encontrar con Juan Cruz y con Daniel en el partido. Según supo Infobae de fuentes del caso, el joven contó que jugaban al fútbol semanalmente y que el día del hecho los estaban esperando en la cancha.

Mientras el caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, el policía se mantendrá en prisión preventiva.