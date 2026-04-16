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Tigre y San Lorenzo buscarán su primera victoria en la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

A las 19, el Matador recibirá a Macará. Más tarde, a las 21.30, el Ciclón será local ante Deportivo Cuenca

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Collage de cuatro imágenes de fútbol: jugadores de Tigre, Macará, San Lorenzo y Deportivo Cuenca celebrando o en huddle en la cancha
Tigre-Macará y San Lorenzo-Deportivo Cuenca, los destacados del día en la Copa Sudamericana.

La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana bajará su telón este jueves con cinco compromisos. Dos de los más atractivos se llevarán adelante en Argentina. En el primer turno, a las 19, Tigre recibirá a Macará. Luego, a las 21.30, San Lorenzo será local ante Deportivo Cuenca.

TIGRE VS MACARÁ:

Imagen dividida: Futbolistas de Tigre en camisetas negras y rojas celebran; futbolistas de Macará en camisetas celestes se abrazan y sonríen
Tigre recibirá a Macará por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El estadio José Dellagiovanna recibirá este jueves a las 19:00 el duelo entre Tigre y Macará por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino buscará cortar una racha negativa de nueve partidos sin triunfos, obligado a sumar de a tres ante su público para sostener sus aspiraciones de clasificación en el certamen. El partido será arbitrado por Rafael Klein (Brasil), con Rodolpho Toski a cargo del VAR, y se transmitirá por ESPN.

La campaña de Tigre se caracteriza por una sequía de victorias que comenzó en febrero y se prolongó con seis empates y tres derrotas en sus últimos encuentros oficiales. En su presentación en la Sudamericana, igualó 1-1 ante Alianza Atlético en Perú, donde Ignacio Russo adelantó al equipo y Valentín Robledo empató en el complemento. Por el torneo local, el equipo dirigido por Diego Dabove viene de empatar sin goles ante Atlético Tucumán, aunque se mantiene en zona de playoffs en el Apertura por diferencia de gol, compartiendo los 18 puntos con Racing.

Por el lado ecuatoriano, Macará sumó un punto en su debut en el torneo continental tras igualar 1-1 frente a América de Cali en Ambato. En la liga ecuatoriana, el conjunto dirigido por el argentino Marcelo Fleitas ocupa el octavo puesto con diez unidades, a nueve del líder Independiente del Valle.

El grupo se completa con la tercera fecha, que tendrá a Tigre recibiendo a América de Cali y a Macará visitando a Alianza Atlético.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Elías Cabrera, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Guillermo Soto, Bruno Leyes, Gonzalo Martínez; Manuel Fernández e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Macará: Rodrigo Rodríguez; Jean Estacio, Santiago Etchebarne, José Luis Marrufo, Luis Ayala; Gastón Blanc, José Luis Cazares, Mateo Viera, Matías Miranda, Federico Paz; Franco Posse. DT: Guillermo Sanguinetti.

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Rafael Klein (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Hora: 19.00

Televisación: ESPN y Disney+

SAN LORENZO VS DEPORTIVO CUENTA:

Dos grupos de futbolistas hincados en cancha. Izquierda: camisetas a rayas azules y rojas. Derecha: camisetas a rayas rojas y negras. Vistas de espaldas
San Lorenzo será local ante Deportivo Cuenca por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Pedro Bidegain será escenario del choque entre San Lorenzo y Deportivo Cuenca desde las 21:30, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. Tras el empate obtenido en Paraguay ante Recoleta FC, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez buscará su primer triunfo en el certamen para acomodarse en la cima del grupo, luego del 1-1 entre Santos y el conjunto paraguayo.

El presente de San Lorenzo muestra la necesidad de sumar de a tres tras igualar en el debut y empatar sin goles ante Newell’s en el torneo local, en un partido con poco volumen de juego. Para este encuentro, Nicolás Tripichio regresaría a la titularidad y Matías Hernández podría ocupar un lugar en el ataque en reemplazo de Rodrigo Auzmendi. El objetivo es claro: ganar para encabezar la tabla y tomar ventaja sobre Santos y Recoleta FC.

Por su parte, Deportivo Cuenca llega con impulso tras vencer 1-0 a Santos en la primera fecha, resultado que lo posiciona como puntero del grupo con tres unidades. El elenco ecuatoriano, que marcha quinto en la liga local con once puntos, viene de caer 3-2 contra Independiente del Valle pese a haber estado dos goles arriba.

En la próxima jornada, San Lorenzo recibirá a Santos y Deportivo Cuenca visitará a Recoleta FC.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega, Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González; Melvin Díaz y Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Celico.

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Yender Herrera (Venecuela)

VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

Hora: 21.30

Televisación: DSports

Tabla de posiciones:

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