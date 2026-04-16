Economía

El BCRA flexibilizó una norma sobre los encajes bancarios para permitir una baja de tasas

La autoridad monetaria adecuó las normas de efectivo mínimo para brindar mayor flexibilidad al sector. La medida reduce el límite de integración diaria al 65% y elimina las restricciones de plazos para los bonos utilizados como encajes

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La autoridad monetaria redujo del 75% al 65% la exigencia de integración mínima diaria de fondos para los bancos. (Reuters)
La autoridad monetaria redujo del 75% al 65% la exigencia de integración mínima diaria de fondos para los bancos. (Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó este jueves una adecuación en las “normas de efectivo mínimo” con el objetivo de otorgar a las entidades financieras una mayor flexibilidad en la administración de su liquidez de corto plazo a fin de reducir las tasas de interés.

La medida, oficializada mediante la Comunicación A 8423, representa un avance en el proceso de normalización de los encajes bancarios tras las distorsiones generadas por la caída de la demanda de dinero observada durante el segundo semestre del año pasado.

A través de esta resolución, la autoridad monetaria dispuso que, con vigencia a partir del 17 de abril de 2026, la integración mínima diaria en pesos no podrá ser inferior al 65%. Esta decisión profundiza el camino iniciado en noviembre de 2025, cuando dicho límite se había reducido del 95% al 75%. El objetivo central de esta flexibilización es permitir que los bancos operen con un margen más amplio en el manejo de sus recursos diarios, lo que contribuye directamente a reducir la volatilidad de la tasa de interés en el mercado mayorista.

El esquema de encajes o efectivo mínimo es el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados, ya sea en cuentas en el Banco Central o en activos autorizados, como resguardo de seguridad. Al permitir que la integración diaria pueda bajar hasta el 65%, las entidades cuentan con mayor libertad para volcar excedentes al mercado o cubrir necesidades puntuales de fondos sin incumplir las normas de seguridad regulatoria.

Nuevos criterios para los bonos elegibles

Complementariamente, el directorio de la institución resolvió modificar las condiciones de los activos que los bancos pueden utilizar para cumplir con estas obligaciones de reserva. En concreto, la norma procede a “eliminar el plazo máximo previsto en el punto 1.3.17. y el plazo mínimo previsto en el punto 1.3.18. del texto ordenado sobre Efectivo Mínimo para los títulos públicos nacionales admisibles”. Esta remoción de topes temporales aplica para aquellos instrumentos financieros que sean adquiridos mediante suscripciones primarias.

El Banco Central, conducido por Santiago Bausili, oficializó la flexibilización de los encajes bancarios a través de la Comunicación A 8423. (EFE)
El Banco Central, conducido por Santiago Bausili, oficializó la flexibilización de los encajes bancarios a través de la Comunicación A 8423. (EFE)

Esta segunda modificación amplía de forma significativa el universo de títulos públicos elegibles para ser computados como encajes. Al quitar las restricciones de plazos mínimos y máximos, se otorga a los bancos la posibilidad de transformar una variedad más amplia de activos en liquidez regulatoria, facilitando la gestión de sus carteras de inversión en relación con las exigencias del BCRA.

Normalización tras el shock preelectoral

Desde el Banco Central explicaron que estas disposiciones se vinculan con el escenario macroeconómico actual. “Entre julio y octubre de 2025, el sistema financiero debió adoptar medidas excepcionales ante un shock político previo a elecciones", recordaron. La normalización actual busca desarmar gradualmente esos mecanismos para recuperar un esquema de funcionamiento más eficiente y fluido para el crédito y el ahorro.

Asimismo, estas medidas se encuentran alineadas con los compromisos internacionales del país. Ambas adecuaciones normativas se enmarcan en el acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual fue anunciado el día miércoles de esta semana. El entendimiento corresponde a la segunda revisión del programa vigente bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas para la República Argentina. El organismo multilateral suele monitorear de cerca las metas de reservas y las regulaciones de liquidez como parte de la estrategia para garantizar la estabilidad monetaria.

Con estos cambios, el Banco Central busca que la mayor disponibilidad de fondos y la menor rigidez en el cumplimiento de las metas diarias operativas se traduzcan en una reducción de las tasas de interés de referencia. La autoridad monetaria considera que dotar de herramientas de administración eficiente a los bancos es un paso necesario para consolidar la tendencia a la baja en el costo del dinero, en un contexto donde se busca fomentar la intermediación financiera y el acceso al financiamiento por parte de los sectores productivos.

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