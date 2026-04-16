Capturan a una de las mujeres más buscadas por el FBI tras seis años prófuga en Estados Unidos

La policía arrestó a KaShawn Nicola Roper, sospechosa del asesinato de Jazmyn Henrion, tras casi seis años prófuga y con alerta del FBI en Estados Unidos. (FBI)

El Departamento de Policía de High Springs arrestó el 15 de abril de 2026 a KaShawn Nicola Roper, buscada por la agencia federal estadounidense FBI y acusada del asesinato de Jazmyn Henrion en Kansas City, Missouri, en agosto de 2020. El caso atrajo atención nacional por la naturaleza de los cargos, el largo periodo en que la sospechosa permaneció prófuga y motivó que el FBI ofreciera una recompensa de hasta USD 1.000.000.

Según un comunicado de la agencia federal y recogido por el diario estadounidense USA Today, la captura de Roper ocurrió tras su reciente inclusión en la lista de los Ten Most Wanted Fugitives, en la cual “solo figuraban dos mujeres al momento de su detención”. La operación se desarrolló sin incidentes y la detenida fue trasladada a una dependencia local a la espera de su extradición a Missouri. La colaboración entre fuerzas federales y locales resultó decisiva, conforme a las declaraciones institucionales.

El homicidio de Henrion, de 23 años, conmocionó a la comunidad de Kansas City en 2020, cuando la víctima fue atacada a tiros mientras se encontraba en un vehículo. Las autoridades identificaron a Roper como la principal sospechosa, lo que motivó la emisión de órdenes de arresto estatales y federales. El caso se mantuvo abierto durante casi seis años y culminó con la intervención coordinada de múltiples agencias.

¿Quién es KaShawn Nicola Roper y por qué era buscada por las autoridades?

KaShawn Nicola Roper, de 50 años y residente de Kansas City, Missouri, figuraba en la lista de los fugitivos más buscados de Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato de Jazmyn Henrion. De acuerdo con el FBI, el 23 de agosto de 2020, Roper habría disparado contra un automóvil, provocando la muerte de Henrion y lesiones a otra mujer. El 10 de septiembre de 2020, la acusaron de asesinato en segundo grado, acción delictiva con arma de fuego y uso ilegal de arma en el 16.º Circuito Judicial del condado de Jackson, Missouri. Posteriormente, el 1 de julio de 2021, se emitió una orden de arresto federal por fuga ilegal para evitar ser procesada.

La inclusión de Roper en la lista de los Ten Most Wanted Fugitives del FBI se oficializó el 14 de abril de 2026, un día antes de su captura. Al momento de la detención, las autoridades federales “ofrecía una recompensa de hasta USD 1.000.000”, una de las sumas más elevadas para casos de fugitivos mujeres, según confirmó la agencia en su portal oficial.

La inclusión de Roper en la lista de los Ten Most Wanted Fugitives del FBI y la oferta de una recompensa de un millón de dólares reflejaron la gravedad del caso. (FBI/Ten Most Wanted Poster)

¿Cómo ocurrió la captura de KaShawn Roper en Florida?

La detención de Roper se produjo en High Springs, condado de Alachua, al norte de Florida, durante un operativo de control de tránsito la mañana del 15 de abril de 2026. Un comunicado del Departamento de Policía de High Springs detalló que, tras recibir información sobre la presencia de la fugitiva en la zona, los agentes detuvieron un vehículo y confirmaron la identidad de la sospechosa, quien fue arrestada sin resistencia.

Stacey Graves, jefa de policía de Kansas City, expresó en declaraciones al diario estadounidense USA Today: “El arresto de KaShawn Nicola Roper es una prueba de la fortaleza y la colaboración de las fuerzas del orden estadounidenses”. Por su parte, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Jacksonville, Jason Carley, afirmó que “actuamos de inmediato, trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios de las fuerzas del orden para localizarla y detenerla rápidamente”. Ambas declaraciones fueron recogidas por medios nacionales y reflejan el trabajo coordinado entre agencias.

¿Qué cargos enfrenta KaShawn Roper y cuáles son los antecedentes del caso?

Roper enfrenta cargos de “asesinato en segundo grado, acción delictiva con arma de fuego y uso ilegal de arma”, conforme a la causa judicial que tramita el 16.º Circuito Judicial del condado de Jackson, Missouri. El expediente judicial señala que el ataque ocurrió durante un altercado en Kansas City, cuando Jazmyn Henrion y otra mujer fueron baleadas dentro de un vehículo. “Henrion, madre de 3 hijos, falleció en el lugar”, mientras que la otra víctima resultó herida.

La orden de arresto federal emitida en julio de 2021 permitió ampliar la búsqueda de Roper a nivel nacional. Según la investigación liderada por el FBI, la imputada habría huido del estado poco después del crimen, lo que dificultó su localización durante casi seis años. El caso permaneció abierto hasta que la difusión pública y la oferta de recompensa propiciaron la colaboración ciudadana y, finalmente, su captura.

La acusada figura entre las pocas mujeres incluidas en la lista de los Ten Most Wanted Fugitives del FBI, subrayando la relevancia y singularidad del caso. (AP Foto/Jenny Kane/Archivo)

¿Por qué fue inusual la recompensa ofrecida y la inclusión en la lista de los más buscados del FBI?

La inclusión de KaShawn Nicola Roper en la lista de los Ten Most Wanted Fugitives del FBI se produjo tras la persistencia de la investigación y la naturaleza de los delitos imputados. “Solo figuraban dos mujeres al momento de su detención”, lo que subraya la singularidad del caso. El FBI ofrecía una recompensa de hasta USD 1.000.000, una cifra poco habitual en este tipo de casos y que refleja la prioridad asignada a su localización.

De acuerdo con cifras oficiales, “más de 500 fugitivos han sido detenidos tras ser incluidos en la lista desde su creación en 1950”. El FBI subrayó que la colaboración ciudadana fue clave para resolver el caso, e instó a la población a continuar aportando información en investigaciones abiertas. En su portal oficial, la agencia aclaró que la recompensa seguirá vigente hasta que el proceso de extradición y enjuiciamiento se concrete.

¿Cómo es el proceso tras la detención de una persona buscada por el FBI?

Después de su arresto, Roper fue puesta bajo custodia en Florida y quedó a disposición de las autoridades locales, en espera del inicio del procedimiento de extradición a Missouri. El FBI y el Departamento de Policía de High Springs informaron que el traslado se efectuará conforme a la legislación vigente, bajo supervisión judicial y en coordinación con la fiscalía estatal. El proceso judicial continuará en el tribunal correspondiente del condado de Jackson, donde la acusada enfrentará los cargos formales por el homicidio de Jazmyn Henrion.

La agencia federal estadounidense reiteró en un comunicado institucional recogido por el diario estadounidense USA Today que se mantienen abiertos los canales oficiales para recibir información sobre otros fugitivos y que la cooperación entre agencias federales, estatales y locales es esencial para la resolución de delitos graves.

La colaboración entre el FBI, la Policía de High Springs y fuerzas locales fue determinante para la detención de KaShawn Nicola Roper y su extradición pendiente a Missouri. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa la detención de Roper para la comunidad y las investigaciones federales?

La detención de KaShawn Nicola Roper implica el cierre de una etapa clave en la investigación de un crimen que permaneció impune durante casi seis años. Según el FBI, el arresto constituye un avance para las víctimas y sus familias, además de consolidar la efectividad de los mecanismos de colaboración interestatal. La agencia subrayó que la lista de los más buscados seguirá siendo una herramienta central en la persecución de delitos federales.

Para la comunidad de Kansas City, la captura ofrece la posibilidad de que el caso avance en la justicia y se esclarezcan los hechos. “La colaboración entre agencias y la participación ciudadana permitieron la resolución de este caso”, destacó el comunicado institucional del FBI. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales y aportar información relevante en investigaciones abiertas.

¿Qué se espera del proceso judicial tras la extradición de KaShawn Roper?

El proceso de extradición de Roper a Missouri permitirá que la acusada comparezca ante el tribunal donde enfrenta cargos por asesinato y otros delitos vinculados al uso de armas de fuego. De acuerdo con el FBI y el Departamento de Policía de High Springs, se prevé que el proceso judicial avance en los próximos meses, con la presentación de pruebas y testimonios por parte del Ministerio Público.

La resolución del caso “podría sentar un precedente para investigaciones similares de fugitivos interestatales” y reafirmar la importancia de la cooperación entre agencias. La familia de la víctima, la comunidad local y las autoridades observarán el desarrollo del juicio, en un contexto de seguimiento mediático y atención institucional.