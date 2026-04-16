Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

La polícia se presentó en Martínez para presentar la notificación a Maciel, una participante del reality (Video: A la Tarde-América TV)

El reality Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un inesperado operativo policial en los estudios del canal en Martínez. La llegada de efectivos de la Policía Federal para notificar judicialmente a una de las participantes generó conmoción y dejó en evidencia la tensión creciente en torno a los problemas legales que atraviesan algunos integrantes de la casa.

El primer indicio de lo sucedido lo dio Santiago Riva Roy en sus historias de Instagram, donde escribió: “Participante de Gran Hermano con problemas judiciales. Policía federal queriendo notificar ahora en Telefe”. Poco después, sumó: “Último momento. La federal en Telefe en este momento, intentando notificar”.

La noticia fue abordada en A la Tarde (América TV), donde Karina Mazzocco abrió con información de último momento: “Fuerte operativo en la puerta de Telefe, allí en Martínez. Las fuerzas policiales se acercaron no para llevarse detenido a nadie, pero sí para notificar a una de las personas participantes del programa Gran Hermano”. Mazzocco detalló que la policía fue dirigida al estudio Pampa para continuar con el procedimiento y que todo el canal se vio atravesado por la consternación.

La policía federal se presentó para notificar a Jessica Maciel

Luis Bremer aportó más contexto: “Es impactante, Karina. Casi dos horas de este operativo, tres móviles policiales, ¿la policía dentro de la casa? Tenemos la palabra oficial. Tenemos las palabras de productores del reality. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde accedió la policía? ¿Por qué querían ver a un o una participante? ¿Quién y por qué? ¿Qué denuncia cae sobre esta persona? Fue verdaderamente un momento de consternación hoy en Telefe”. Bremer aclaró que no es la primera vez que un participante recibe una notificación judicial dentro de la casa, recordando el caso de Brian Sarmiento anteriormente.

Débora D’Amato explicó el manejo interno de la situación: “Hoy cuando tratábamos de comunicarnos con la gente de Telefe, con la información precisa y concisa de lo que estaba sucediendo, la mayoría de las personas a las que llamabas te decían no saber nada. Sin embargo, cuando uno empezaba a insistir, en un momento una de ellas se quebró y dijo: ‘Mira, la verdad, la policía está en determinado lugar, no está todavía en donde está la casa de Gran Hermano’. Primero pasaron, como bien dijo Luis Bremer, por el canal”.

La identidad de la notificada fue confirmada al aire por Mazzocco: “La policía fue a notificar a una participante de Gran Hermano y se trata de Jesica Eli Maciel. Tiene cuarenta y siete años, es del conurbano bonaerense, de Grand Bourg. Es influencer, humorista, cantante, creadora de contenido en redes. Es una mujer trans con una historia de vida muy, pero muy difícil, vinculada a la marginalidad y a la superación”.

La causa involucra a la influencer en un caso de explotación sexual

El operativo policial se realizó dentro del confesionario, con la presencia de abogados de Telefe, y se debió a una causa judicial que implica, hasta el momento, a diecisiete denunciantes, aunque se prevé que puedan sumarse más. D’Amato aclaró: “Lo que deseaban era poder anticipar lo que finalmente sería la notificación de esta o este participante de Gran Hermano. ¿Por qué? Porque cuando vos preguntabas, decían: ‘¿Pero para quién es? ¿Para este, para este o para este?’”.

La producción del canal confirmó que la notificación será tratada en el programa y que la participante continuará en el reality mientras se tramita la causa, salvo que exista peligro de fuga o se obstaculice la investigación judicial. Así, la realidad legal y la dinámica televisiva volvieron a cruzarse en una temporada que no deja de generar polémica y sumar tensión dentro y fuera de la pantalla.

El inesperado cruce entre la dinámica televisiva y los procedimientos judiciales volvió a demostrar que, en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada, la realidad atraviesa y supera los límites del show. Mientras la producción del programa y Telefe evalúan los próximos pasos, la atención del público y de los medios permanece centrada en el futuro de Jesica Eli Maciel y en cómo estos episodios seguirán impactando en la convivencia y el desarrollo del reality.