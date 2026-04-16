Deportes

Lanús intentará hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Granate, que viene de ganar el Clásico del Sur ante Banfield, buscará recuperarse tras caer en su estreno en Brasil. Desde las 19, por Fox Sports y Disney+

Guardar
Dos grupos de futbolistas celebrando en el campo, con camisetas burdeos a la izquierda y blancas con rojo a la derecha, abrazándose mutuamente
Lanús buscará cosechar su primer triunfo ante Always Ready en La Fortaleza

El Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez será sede de un partido clave para Lanús en la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026. El equipo argentino recibirá a Always Ready de Bolivia este jueves a las 19, con la obligación de sumar sus primeros puntos tras la derrota sufrida frente a Mirassol en Brasil en su debut en el certamen. El encuentro contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, quien estará acompañado en el VAR por su compatriota Ángel Arteaga. Televisará Fox Sports y Disney+.

El Granate, bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, afronta el compromiso con la confianza renovada después de superar a Banfield por 1-0 en el clásico del Sur, un resultado que sirvió para fortalecer el ánimo del plantel y reavivar la expectativa de su público. El desafío continental se presenta como una oportunidad para ratificar la recuperación y aprovechar la localía frente a un rival que también busca recomponerse.

El equipo argentino, que en los últimos años logró posicionarse como uno de los representantes más competitivos de la región con la consagración en la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana —esta última obtenida frente a Flamengo—, intentará hacer valer su experiencia y rodaje internacional. La caída ante Mirassol por 2-0 en Brasil encendió una señal de alerta, aunque el rendimiento mostrado en el torneo local y el antecedente inmediato ante Banfield invitan al optimismo.

Para este compromiso el conjunto del Sur no tendrá a Tomás Guidara, que vio la tarjeta roja en Brasil. En su ingresaría el uruguayo Gonzalo Pérez. Además, no se descarta que sean de la partida Marcelino Moreno o Dylan Aquino, quienes ya se recuperaron de sus respectivas lesiones. En contrapartida, el DT deberá reemplazar a Agustín Cardozo, que se desgarró en el cotejo ante el Taladro.

Por el lado de Always Ready, la visita a Buenos Aires se presenta como una oportunidad para revertir el flojo arranque en la Copa Libertadores. El conjunto boliviano, que cayó como local ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por 1-0 en el debut, enfrenta el desafío de competir fuera de la altitud de El Alto, una condición que suele ser determinante a su favor en el torneo doméstico y en competencias internacionales.

La tabla del Grupo G quedó abierta luego de la victoria de Liga de Quito ante Mirassol por 2-0 en Ecuador, resultado que abrió la segunda fecha y dejó a los ecuatorianos en la cima. Tanto Lanús como Always Ready necesitan sumar puntos para no perder terreno en la lucha por la clasificación a octavos de final, lo que convierte el duelo de este jueves en una escala determinante para ambos.

El calendario de la zona indica que en la próxima jornada Lanús visitará a Liga Deportiva Universitaria de Quito, mientras que Always Ready recibirá en Bolivia a Mirassol. El desarrollo del grupo mantiene la expectativa abierta, con la mirada puesta en un choque que podría modificar la tendencia y clarificar el panorama de cara al desenlace de la fase de grupos.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Always Ready: Alain Baroja; Dieguito Rodríguez, Yhorman Hurtado, Luis Caicedo, Alex Rambal; Héctor Cuellar, Rai Lima; Juan Godoy, Fernando Nava, Joel Amoroso; Enrique Triverio. DT: Julio Baldivieso.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)

Hora: 19.

Televisación: Fox Sports y Disney+ Premium

Tabla de posiciones:

Temas Relacionados

Club LanúsCopa LibertadoresAlways Ready

Últimas Noticias

Un jugador de la selección argentina está en la mira de tres clubes históricos de la Premier League

Un integrante de la Albiceleste se encuentra en la mira de Liverpool, Chelsea y Manchester United

Un jugador de la selección argentina está en la mira de tres clubes históricos de la Premier League

Impacto en Francia: una figura de la selección sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial

El Liverpool confirmó que Hugo Ekitike padece una rotura del tendón de aquiles de su pierna derecha

Impacto en Francia: una figura de la selección sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

El mejor tenista argentino del año arrolló al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-3 y 6-0 y dio otro paso en el ATP 500 alemán

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

El inglés Gary Lineker, goleador del Mundial 86, recordó un gesto del portugués por su predilección sobre el astro argentino

Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”

Vinicius Jr y Jude Bellingham discutieron después de una jugada en ataque del conjunto merengue a los 82 minutos

El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”
DEPORTES
Un jugador de la selección argentina está en la mira de tres clubes históricos de la Premier League

Un jugador de la selección argentina está en la mira de tres clubes históricos de la Premier League

Impacto en Francia: una figura de la selección sufrió una dura lesión y se perderá el Mundial

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en Múnich con una actuación contundente

Una leyenda del fútbol reveló la reacción que tuvo Cristiano Ronaldo cuando eligió a Messi como el mejor jugador de la historia

El tenso cruce entre dos figuras del Real Madrid durante la derrota en la Champions League que dio que hablar: “Callate la boca”

TELESHOW
Reunión cumbre de exparticipantes de Gran Hermano 2022: noche de juegos, risas y recuerdos

Reunión cumbre de exparticipantes de Gran Hermano 2022: noche de juegos, risas y recuerdos

El encendido debate entre Mario Pergolini y Evelyn Botto a pura ironía por un artista internacional: “Es un robo”

La complicidad de Wanda Nara con la actriz que interpretará a la China Suárez en la serie sobre el Wandagate

Ámbar de Benedictis sorprendió a Juana Viale en su cumpleaños: fotos inéditas y un amor incondicional

Callejero Fino le contó a Mario Pergolini el motivo real por el que le pidió casamiento a su novia en el Luna Park

INFOBAE AMÉRICA

El esperado reencuentro de Ricardo Arjona con los salvadoreños ya tiene fecha y promete un show inolvidable

El esperado reencuentro de Ricardo Arjona con los salvadoreños ya tiene fecha y promete un show inolvidable

“Enviados a morir”: denuncian que Rusia fuerza a migrantes a combatir en Ucrania

La evolución humana se aceleró en los últimos 10.000 años, reveló el mayor estudio de genomas antiguos

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez

Riesgo de tornados y granizo gigante mantiene en alerta a más de 50 millones de pers en Estados Unidos