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Quién es Peter Thiel, el magnate de Silicon Valley que impulsa la vigilancia global y propone reemplazar la democracia por empresas

En su columna para Infobae a la Tarde, Tomás Trapé analizó la trayectoria y las ideas de Peter Thiel, fundador de Palantir y PayPal, referente de la elite digital que cuestiona el sistema democrático y promueve un modelo estatal basado en la supremacía tecnológica y corporativa

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Peter Thiel, fundador de Palantir y PayPal, impulsa un modelo de vigilancia global basado en el poder de las empresas tecnológicas

Durante su columna en Infobae a la Tarde, Tomás Trapé analizó la figura de Peter Thiel como uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y referente intelectual del capitalismo digital. El politólogo se centró en su recorrido, desde sus orígenes en Frankfurt y su formación en Stanford hasta su consolidación como fundador de empresas clave y primer inversor de Facebook.

En diálogo con Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Trapé remarcó el perfil disruptivo de Thiel. “Es un libertario que se adelantó a su época, incluso pagando costos en una de las universidades más progresistas de Estados Unidos”, señaló el columnista.

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El análisis introdujo el núcleo de su pensamiento: la tensión entre libertad y democracia. “La democracia es incompatible con la libertad”, propuso Trapé, aludiendo a la visión de Thiel, quien promueve modelos estatales inspirados en la lógica corporativa y jerárquica, en abierta oposición al sistema democrático tradicional.

El empresario Peter Thiel se destaca como uno de los principales críticos de la democracia tradicional dentro de la elite de Silicon Valley (REUTERS/Shannon Stapleton)
El empresario Peter Thiel se destaca como uno de los principales críticos de la democracia tradicional dentro de la elite de Silicon Valley (REUTERS/Shannon Stapleton)

Peter Thiel, Silicon Valley y la PayPal Mafia

Para comprender la magnitud de la influencia de Thiel, Trapé repasó su papel en la creación de PayPal junto a Elon Musk y la gestación de la llamada “PayPal Mafia”, el grupo de fundadores que transformó el ecosistema tecnológico global. “Son los rostros detrás de empresas como YouTube, LinkedIn, Tesla o SpaceX”, explicó el politólogo, resaltando el impacto de ese círculo en la redefinición del capitalismo digital.

Thiel sostiene que el mayor problema de la humanidad es el “estancamiento tecnológico”. Según su argumento, la sociedad prometió autos voladores y avances revolucionarios, pero en la práctica, el progreso se limitó a la digitalización de la comunicación y el entretenimiento. “Nos dieron 140 caracteres en vez de verdaderas innovaciones”, sintetizó Trapé, reflejando la crítica del empresario a la falta de ambición real en ciencia y tecnología.

Para Thiel, la incapacidad de romper con el statu quo se debe, en parte, a la inercia de los grandes Estados y corporaciones tradicionales, a las que considera responsables de frenar el salto hacia nuevas fronteras.

Peter Thiel, un hombre caucásico de mediana edad, habla apasionadamente ante dos micrófonos. Viste un traje azul marino y corbata a rayas
El pensamiento de Thiel plantea la tensión entre libertad y democracia, proponiendo estados corporativos jerárquicos inspirados en la lógica empresarial (Reuters)

En este marco, Thiel propone que la verdadera innovación surge de “crear mercados donde antes no existían”. No se trata solo de mejorar la competencia, sino de pasar del cero al uno: inventar categorías y monopolios naturales a partir de ideas radicalmente nuevas. Así, su defensa de los monopolios se asienta en la convicción de que la creación auténtica no tiene rivales al inicio y por eso puede transformar industrias enteras.

Paula Guardia Bourdin intervino para destacar el sesgo ideológico de este grupo: “Todo este grupo de personas piensa que el Estado es inferior a este entramado de poder tecnológico”. La columna subrayó cómo Thiel combina un libertarianismo radical con una visión mesiánica de la tecnología como fuerza de cambio social. Trapé desglosó tres claves para entender la lógica del empresario: la defensa del monopolio creador, la influencia del filósofo René Girard y su teoría del deseo mimético, y la idea de que la democracia puede ser un obstáculo para la libertad.

Ciencia ficción, vigilancia y el dilema del poder tecnológico

La influencia de la ciencia ficción atraviesa el pensamiento y la estética de Thiel y su entorno. Trapé ilustró cómo la elección del nombre Palantir para su empresa principal no es casual: en El Señor de los Anillos, los Palantir son piedras mágicas que permiten ver a través del tiempo y el espacio, pero también corrompen a quienes las usan, ofreciendo información incompleta y tentadora.

La influencia de la ciencia ficción marca la visión y la estética de Thiel, quien ve la tecnología como una fuerza de cambio social con riesgos éticos
La influencia de la ciencia ficción marca la visión y la estética de Thiel, quien ve la tecnología como una fuerza de cambio social con riesgos éticos

“No son eso las redes sociales: mucho conocimiento sin sabiduría, mucha información sin aprendizaje?”, planteó el politólogo, destacando el paralelismo entre la fantasía y la realidad tecnológica. Además, la referencia a Batman: el caballero de la noche y la idea de vigilancia total anticipan debates actuales sobre los límites éticos del control digital.

La columna abordó también el rol de Palantir, la compañía de análisis de datos fundada por Thiel. Trapé explicó: “Palantir es la principal contratista en materia de datos y espionaje, su tecnología permite identificar amenazas y automatizar la respuesta sin intervención humana”.

Durante el programa, se discutieron los riesgos de la automatización de la vigilancia y el desplazamiento de la decisión humana por inteligencia artificial. Guardia Bourdin advirtió sobre el carácter jerárquico y excluyente de estos modelos: “Lo que proponen es una sociedad absolutamente jerárquica, donde los líderes tecnológicos se posicionan como jerarcas”.

Palantir, la empresa de Thiel, lidera el desarrollo de tecnologías de análisis de datos para la vigilancia y la automatización de respuestas mediante inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Palantir, la empresa de Thiel, lidera el desarrollo de tecnologías de análisis de datos para la vigilancia y la automatización de respuestas mediante inteligencia artificial (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ilustración Oscura: genealogía y desafíos para la democracia

Trapé profundizó en la genealogía intelectual de Thiel y su vínculo con la llamada Ilustración Oscura (Dark Enlightenment), un movimiento que reúne a pensadores como Curtis Yarvin, Steve Bannon y Andrew Breitbart.

Todos ellos, desde distintas trincheras, promueven la idea de que el Estado debería funcionar como una corporación, con CEO al mando y ciudadanos convertidos en accionistas. “Estos pensadores no creen en las instituciones democráticas del siglo XX y buscan una actualización para el siglo XXI”, afirmó Trapé, señalando la influencia de la alt-right norteamericana en la elite digital.

Referencias a obras como El Señor de los Anillos y El Caballero Oscuro sirvieron para ilustrar la tensión entre el conocimiento tecnológico y la ética del poder. Trapé concluyó: “La pregunta es qué ocurre cuando los hombres más ricos del planeta dejan de creer en la democracia y pueden construir una alternativa”.

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