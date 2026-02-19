El FMI valoró avances en la reforma laboral y apertura comercial, aunque pidió mitigar los costos de la transición

Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional, destacó la continuidad de las negociaciones con la Argentina (Reuters)

Julie Kozack, directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificó como “muy buenas” las discusiones entre el personal del organismo y las autoridades argentinas durante la misión reciente para la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y la consulta del Artículo IV. “Estas conversaciones continúan en el contexto de una agenda de reformas amplia que impulsa el Gobierno”, afirmó Kozack.

La funcionaria sostuvo que el objetivo de este programa es “consolidar los logros de estabilización que la Argentina alcanzó hasta ahora, al tiempo que fortalece las bases para un crecimiento duradero”. Además, Kozack remarcó que “desde el inicio del año, observamos pasos muy importantes para reforzar la confianza y la estabilidad externa”.

En ese sentido, la portavoz del FMI señaló que el organismo se mostró “especialmente alentado por los recientes ajustes en el régimen monetario y cambiario, y por las compras diarias de divisas para cumplir con las obligaciones de deuda y reconstruir las reservas”. Según Kozack, “el Banco Central de la Argentina compró más de dos mil millones de dólares en moneda extranjera desde el inicio del año”.

Kozack insistió en que “la acumulación sostenida de reservas, apoyada por la continuidad del ancla fiscal de balance cero, será esencial para garantizar el acceso estable a los mercados y permitir que el país pueda enfrentar mejor los shocks”.

Respecto a las reformas estructurales, la directora de comunicaciones indicó que “los esfuerzos por profundizar los cambios en Argentina siguen adelante”. Destacó que “hubo medidas en el mercado laboral orientadas a reducir la informalidad, pero también a respaldar la creación de empleo”. Agregó que “estas iniciativas están siendo debatidas en el Congreso”.

Además, Kozack valoró la apertura de la economía argentina y la búsqueda de inversiones: “Damos la bienvenida a los pasos que se están dando para abrir la economía al comercio y atraer inversiones, incluido el progreso en acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, este último a través de Mercosur”.

Sobre el proceso de reformas, Kozack subrayó que “mitigar apropiadamente los costos asociados con la transición también será importante para la Argentina”. Esta referencia se inscribió en el contexto del impulso de medidas estructurales, la apertura comercial y la atracción de inversiones extranjeras.

Al referirse a la calidad de las estadísticas oficiales, Kozack manifestó que el FMI mantiene un diálogo fluido con las autoridades. “Estamos profundamente comprometidos con los esfuerzos para salvaguardar la calidad, precisión y transparencia del sistema estadístico argentino. En nuestras conversaciones, coincidimos en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y la confianza pública”, aseguró.

Las discusiones técnicas sobre la segunda revisión del acuerdo y la consulta del Artículo IV siguen en curso. Kozack explicó que “el próximo paso será, en caso de lograr un acuerdo a nivel de staff, preparar la documentación y someterla a consideración del directorio ejecutivo. Por ahora, seguimos en la fase de conversaciones”.

El proceso técnico dentro del acuerdo con el FMI establece que, tras las conversaciones en curso, el siguiente paso será alcanzar un acuerdo a nivel de staff. Una vez logrado ese consenso, el equipo del Fondo se encargará de preparar la documentación correspondiente y someterla a consideración del directorio ejecutivo del organismo. Esta secuencia constituye el procedimiento habitual en este tipo de acuerdos multilaterales y marca el avance formal hacia posibles desembolsos o nuevas etapas del programa.

Actualmente, las discusiones se mantienen en la fase técnica y aún no se ha definido una fecha para la reunión del directorio. El desarrollo de estas etapas es clave para determinar próximos movimientos en la relación entre el Gobierno argentino y el Fondo, así como para el futuro del programa de facilidades extendidas en marcha.