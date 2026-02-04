Caputo reconoció que las tasas de interés “están altas” y pronosticó cuándo empezarían a bajar

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que lo que pasó con las tasas es producto del ataque de la oposición previo a las elecciones legislativas de octubre.

En las últimas horas, mientras se concretaba la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y Marco Lavagna renunciaba al Indec, pasó inadvertido un reconocimiento de Luis Caputo: el mercado de pesos enfrenta un problema por las tasas reales elevadas. Esta situación podría dificultar la reactivación de la actividad que se busca para el tercer año del gobierno de Javier Milei.

“Están altas, obviamente”, contestó Caputo cuando se lo consultó respecto a cómo observa la evolución de los rendimientos. No obstante, aseguró que es consecuencia de la volatilidad preelectoral y del “ataque político” al oficialismo antes de los comicios. “Tuvo sus consecuencias fuertes, en todo: en el nivel de crecimiento que tuvo el país, en el nivel de inflación y en el nivel de riesgo país”, consideró en declaraciones radiales.

Además, el titular del Palacio de Hacienda consideró que las tasas de interés descenderán a medida que la inflación continúe mostrando una tendencia a la baja y consideró que es un proceso de convergencia natural. No obstante, el nivel actual de los rendimientos de instrumentos en pesos posibilita el carry trade y apuntala la estabilidad cambiaria observada en las últimas semanas.

En el mediano plazo, el descenso de la tasa de interés es un objetivo relevante para la administración libertaria ya que disminuye el costo de los créditos para familias y empresas, favorece el acceso al financiamiento y, en consecuencia, impulsa la actividad económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que las tasas de interés bajarán en los próximos meses. REUTERS/Agustin Marcarian

Tasas y licitaciones

En la última licitación de deuda en pesos, con apenas $2,3 billones depositados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Tesoro Nacional adjudicó un total de $10,34 billones, habiendo recibido ofertas por un total de 11,17 billones de pesos. Esto se traduce en un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día. El dato central estuvo en las tasas que se convalidaron para las letras cortas. A modo ilustrativo, en las LECAPs —que vencen el 16 de marzo próximo— se pagó un rendimiento de hasta 2,99% efectivo mensual.

“Me parece mucho, pero no me sorprende. Ya en la licitación pasada habían dado un buen premio, similar a este en la LECAP más corta”, afirmó Lucio Garay Mendez, economista de Eco Go, respecto al incremento de cerca del 3% que se convalidó para la letra que expira el próximo marzo. Cabe destacar que para el tercer mes del año, se espera que la inflación se ubique por debajo del 3 por ciento.

Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), sostuvo una visión distinta. Señaló que la Secretaría de Finanzas dio un “poco de premio en la parte corta”, aunque no lo considera significativo. “Una licitación normal con una tasa de fondeo menor a la anterior, así que buena para el Gobierno”, destacó. Sin embargo, advirtió que, con un refinanciamiento del 124%, se absorbieron pesos del mercado y será importante observar si la semana próxima las tasas de caución aumentan.

“Desde el frente monetario, la licitación funcionó como un mecanismo de absorción, retirando del mercado alrededor de $2 billones y endureciendo levemente las condiciones de liquidez. Esta operación resulta consistente en un contexto donde la caución se ubicaba en torno al 20% anual y el dólar encadenaba varios días de subas moderadas, lo que elevó el costo de quedarse en pesos”, sumaron desde GMA Capital.

La próxima semana, Finanzas enfrentará un nuevo desafío: el lunes deberá anunciar las opciones para la licitación del miércoles, cuando vencen $10 billones, de los cuales $9 billones corresponden a acreedores privados.

Un hombre cuenta un fajo de billetes de dólar, en una fotografía de archivo. EFE/ Rayner Peña R

La operación podría resultar menos compleja por el incremento en los depósitos en pesos que el Tesoro tiene en el Banco Central. Según el informe diario más reciente, con tres días hábiles de demora, al viernes 30 de enero los depósitos en pesos alcanzaban $4,3 billones, un fuerte aumento frente a los $2,2 billones del día anterior.

Sin embargo, resta ver si ese nivel de depósitos se sostiene hasta la licitación del miércoles próximo, además de confirmar el origen de los dólares utilizados para la compra de DEGs a Estados Unidos con el objetivo de cancelar un vencimiento con el FMI por más de 800 millones de dólares.

Tasas y dólares del colchón

En medio de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal —que se publicaría en los próximos días—, Caputo aseguró que si los dólares que están en el colchón de los argentinos salen, se solucionarían muchos problemas de la Argentina, entre ellos las tasas de interés elevadas.

“La Ley de Inocencia Fiscal es extraordinaria en el sentido de que es un atajo enorme para que la recuperación sea mucho más rápida (...). Los datos del BCRA dicen que hay USD 170.000 millones debajo de los colchones de los argentinos; piensa que los depósitos de los privados son aproximadamente USD 77.000 millones; hay casi tres veces los depósitos del sector privado en los colchones. Imagínate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo; con la mitad de eso, la gran mayoría de los problemas de la Argentina se solucionarían”, afirmó Caputo en diálogo con Radio Mitre.