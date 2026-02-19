El Gobierno prorrogó el RIGI por un año e incorporó nuevas inversiones vinculadas al petróleo y gas

El Gobierno extendió el período para que las empresas puedan inscribirse en el RIGI. Crédito: AP

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la prórroga por un año y la optimización del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Entre los cambios más relevantes, se sumaron nuevos desarrollos de upstream petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y se ajustó la reglamentación para facilitar su implementación y otorgar previsibilidad a los inversores.

“Prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente. Incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de USD 600 millones y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad. Ya hay 10 proyectos aprobados por USD 25.479 millones y muchos más en evaluación. El RIGI ha sido fundamental. Cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”, detalló Caputo en su cuenta oficial de X.

El plazo de las compañías para adherirse al régimen era de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del mismo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo contaba con la potestad de prorrogar por única vez el plazo para acogerse a la iniciativa por un período de hasta un año a partir del vencimiento del período previo, algo que finalmente ocurrió en las últimas horas.

En concreto, el Gobierno resolvió la extensión del esquema de incentivos a las grandes inversiones, por lo que las compañías podrán presentar sus respectivos proyectos hasta julio de 2027. Una vez cumplido ese lapso temporal, finaliza la oportunidad de acceder a los beneficios de la legislación.

Ya se aprobaron 10 proyectos RIGI desde la puesta en marcha del programa.

Además de la prórroga, se definió incluir proyectos del upstream del petróleo y el gas. En esta industria, el término hace referencia a todas las actividades vinculadas a la exploración y producción de hidrocarburos. Esto incluye la búsqueda de yacimientos (exploración), la perforación de pozos, y la extracción del petróleo y gas natural desde el subsuelo hasta la superficie. Es la primera etapa de la cadena de valor del sector, anterior al transporte (midstream) y al refinado y comercialización (downstream).

Algunos de los incentivos que ofrece el RIGI y despiertan interés en empresas extranjeras incluyen la baja en la tasa del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención del pago de derechos de exportación, la posibilidad de deducir el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones y la habilitación para resolver controversias legales a través de mecanismos de arbitraje internacional.

Los 10 proyectos aprobados bajo el RIGI

El RIGI busca fomentar la llegada de capitales y potenciar grandes proyectos en sectores estratégicos como la minería y la energía. Si bien ya suma más de 27 iniciativas presentadas, la mayoría concentradas en esos rubros, hasta el momento solo 10 recibieron la aprobación gubernamental. Estos proyectos se localizan principalmente en Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW. YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo. El oleoducto diseñado podría transportar hasta 700.000 barriles diarios, lo que representaría ingresos anuales de hasta USD 17.000 millones con un precio de USD 68 por barril. Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación. Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta. Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos. PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires. Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales. Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones. Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles. Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.