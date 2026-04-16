Carlos Maslatón: “El modelo de Milei y de Caputo es un país carísimo, porque ven solamente la parte financiera”

En su paso por Infobae a la Tarde, Carlos Maslatón analizó el impuesto a viviendas vacías en Nueva York y lanzó duras críticas al modelo económico de Javier Milei. El economista defendió el liberalismo clásico, rechazó la intervención estatal y anticipó un escenario complicado para la Argentina.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Maslatón fue categórico sobre el impuesto a las viviendas vacías de Mamdani: “Me declaro ideológicamente 100% en contra de esto, por supuesto, ¿no? Soy liberal, capitalista, creo en el funcionamiento del mercado y mucho más en los Estados Unidos”.

Maslatón contra la intervención estatal: “Dejá funcionar libremente las cosas”

El economista expresó su rechazo a los intentos de regular el mercado inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. “No importa que viva o no viva. Dejá funcionar libremente las cosas. ¿Qué tiene que ver eso? En algún momento la venderán o alguien vivirá. Son viviendas de 25, 30, 50 millones de dólares cada una. Lo que acá vale un palo y medio, ahí vale cincuenta”, afirmó.

Frente a la pregunta sobre el impacto negativo de este tipo de medidas, fue enfático: “En la intervención en los precios. Los precios no tienen que ser intervenidos. Los no precios libres son los que causan todos los problemas en la economía”.

Carlos Maslatón criticó el impuesto a viviendas vacías en Nueva York y rechazó la intervención estatal en el mercado inmobiliario (Captura de video)

El debate incluyó antecedentes locales sobre proyectos para gravar viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires y otras urbes argentinas. “Estos sistemas han fracasado en todos los países comunistas. Yo sugiero que el país no entre en políticas de estas características porque va todo al desastre. Más allá de los desastres que los gobiernos en sí tienen, y este gobierno tiene enormes errores... ir a un ataque así a la propiedad privada es lo peor que puede pasar”, sostuvo.

Viviendas vacías en la Argentina, desigualdad y fracaso de los controles

A partir de informes recientes, se mencionó que en la ciudad de Buenos Aires hay cerca de 70 mil unidades vacías, lo que representa el 6,7% del parque residencial. En Rosario la proporción supera el 8%, y en Córdoba ronda el 4%. Para Maslatón, el diagnóstico es claro: “Si vos sos inversor inmobiliario y vos construís, y vos decidís el momento en que querés usarlo o venderlo o transferirlo de alguna manera, ¿cómo en el medio se va a meter el Estado para decir: ‘Ah, usted no lo está usando, yo se lo quito’? Inmediatamente rompés todo el sistema de inversiones”.

En el estudio, el economista insistió en que la intervención estatal sólo genera más distorsiones y desalienta la inversión: “No invertís más. Un país que toma esa medida hunde su sistema de construcciones. Lo mismo que el control de, de, de el precio de los alquileres, vos tenés que dejarlo libre”.

Según Maslatón, la intervención estatal en los precios de alquileres y propiedades genera caída de inversiones y afecta al sistema de construcción (Infobae en Vivo)

Consultado sobre el fenómeno de las viviendas ociosas y la dificultad para acceder a la vivienda, respondió: “Siempre funcionó con inversores. Hay muchas ganas de invertir en Argentina en inmuebles y en construcción. Hay un montón de proyectos. Yo los felicito a los que hacen proyectos inmobiliarios, porque las condiciones no son buenas ahora, porque el país está carísimo en dólares. Así y todo, hay gente que le interesa invertir en eso. No arruinen este punto, por lo menos”.

Críticas a Milei: deuda, recorte a la educación y futuro sombrío

Maslatón aprovechó la entrevista para analizar la coyuntura económica argentina y lanzar fuertes críticas al gobierno de Javier Milei: “Yo comparto lo que dice Yacobitti de que las universidades están desfinanciadas. Y están desfinanciadas intencionadamente, porque la ideología de Milei es contra la educación pública. Yo estoy a favor de la educación pública, no estoy en contra de la privada”.

El economista reivindicó la tradición liberal en la educación argentina y defendió el rol del Estado: “Soy de la UBA Derecho. Tiene que tener más presupuesto. Ese presupuesto tiene que estar incluido en el presupuesto nacional. Ahora, ¿por qué el Gobierno dijo esto? No me importa, que se caigan, que se vayan los profesores, que se vayan los alumnos. Esto es un disparate nacional. Ahora, ¿por qué hay menos presupuesto? Por una decisión política, no es por la menor recaudación fiscal”.

Maslatón advirtió que el modelo económico de Milei y Caputo encarece el país y está basado solo en el enfoque financiero (REUTERS/Tomas Cuesta)

En otro tramo, Maslatón apuntó contra el modelo económico: “La menor recaudación fiscal obedece a los errores de fondo de la política económica, porque el país, a pesar de lo que dice el Gobierno, está en recesión, está en recontra recesión y se está fundiendo todo. Cambien el sistema económico de fondo, recauden más y adjudiquen lo que le tienen que adjudicar correctamente a la educación pública”.

Sobre el futuro inmediato, fue contundente: “Lo que viene en Argentina, lo que viene de aquí hasta el 10 de diciembre del 2027 es mucho peor de lo que ya vimos. Vas a tener también inflación nominal al alza y vas a tener algún momento deflación en dólares. Los próximos meses son pésimos para el país y no tiene retorno político Milei”.

El economista también se refirió al ministro de Economía: “Caputo es el único tipo del gobierno que sabe que ha hecho un desastre. El único. Es un jugador de mesa de dinero. Sabe que esto está mal, pero le convenía hacerlo y lo hizo”. Y sobre el poder político, sentenció: “Parece que los que eran ultramoralistas vinieron a hacer negocios y a enriquecerse robando fondos públicos”.

Finalmente, Maslatón dejó un mensaje sobre la responsabilidad de los funcionarios: “Que no se borren, que sean responsables del desastre que han hecho. Que la historia los juzgue a ellos a nivel individual, pero que los juzgue también desde el punto de vista de entender que esta política no se puede aplicar nunca más”.

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