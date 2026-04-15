Economía

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de ANSES en mayo 2026, tras el último dato de inflación

El Indec informó que el IPC de marzo fue del 3,4 por ciento. La Anses utilizará ese porcentaje para actualizar los haberes. En cuánto quedará el haber mínimo

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Fachadas ANSES
Los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reflejan el ajuste por inflación correspondiente a marzo de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026. A partir de ese informe se determina el incremento que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales desde mayo. El sistema vigente dispone que los montos se ajustan cada mes, según la variación inflacionaria de dos meses atrás.

El IPC del tercer mes del año registró una suba del 3,4 por ciento. Ese porcentaje se utilizará para la próxima actualización de los pagos gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y repercutirá en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales.

El esquema de movilidad actual, implementado por el Decreto 274/2024, sustituyó el mecanismo de ajuste trimestral por actualizaciones mensuales basadas en la inflación, buscando reducir la diferencia entre los ingresos previsionales y el incremento de precios.

Esto implica que los haberes de mayo tendrán un aumento del 3,38% respecto de abril. De este modo, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10 y, si continúa otorgándose el bono extraordinario, el total podría llegar a 460.044,10 pesos.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
La jubilación mínima ascenderá a $393.174,10 en mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo queda los haberes de Anses en abril de 2026

  • Jubilación mínima: $393.174,10
  • Jubilación mínima con bono: $463.174,10
  • PUAM: $314.539,28
  • PUAM con bono: $384.539,28
  • Pensiones no contributivas: $275.221,87
  • Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10
  • AUH: $141.285,31
  • AUH con Discapacidad: $460.044,10

Desde abril de 2024, los ajustes se aplican de manera automática cada mes, tomando como referencia el IPC de dos meses antes. Esta medida apunta a reducir los atrasos que generaba el esquema previo y a reflejar con mayor precisión la evolución de la inflación.

En los próximos días, la Anses dará a conocer el calendario de pagos para mayo. Por lo general, los pagos se distribuyen según el número final del DNI de cada beneficiario. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen acreditarse en la segunda semana del mes, mientras que el resto de los haberes se paga en la tercera semana.

Actualmente, el organismo está pagando los haberes correspondientes a abril, que ya contemplan el último ajuste basado en la variación del índice de precios de febrero.

La inflación se aceleró en marzo

El IPC difundido por el Indec mostró en marzo una suba de 3,4%, lo que representa una aceleración de medio punto respecto al 2,9% de febrero. Es el registro mensual más elevado desde marzo de 2025, mes en el que la inflación fue de 3,7 por ciento.

infografia

Este aumento llevó la variación interanual a 32,6% y acumuló en los primeros tres meses del año un avance de 9,4%, en línea con las proyecciones oficiales y privadas. Entre los factores que explican el alza se encuentran el encarecimiento internacional del petróleo, producto de la crisis en Medio Oriente, y los nuevos ajustes en los precios de los combustibles, sumados a la influencia de factores estacionales como el regreso a las aulas.

Según el Indec, el IPC muestra incrementos desde julio de 2025, cuando marcaba 1,9 por ciento. Son ya diez meses consecutivos en los que el índice no desacelera. El Ejecutivo estima que, a partir de abril, el ritmo de suba de precios comience a moderarse y que la actividad económica muestre señales de recuperación.

El relevamiento oficial indica que los precios regulados tuvieron el mayor incremento del mes, con una suba de 5,1%, debido a aumentos en servicios públicos, transporte y educación. El IPC núcleo, que no contempla ni regulados ni estacionales, presentó una variación de 3,2%, ligeramente inferior al promedio general. Los precios estacionales subieron 1%, impulsados por el turismo y los cambios de temporada en indumentaria, aunque las caídas en verduras y frutas compensaron parcialmente estas alzas.

En detalle, el informe señala que Educación lideró los aumentos con un 12,1%, asociado a la estacionalidad del inicio del ciclo lectivo. Transporte se ubicó en segundo lugar con un 4,1%, por el impacto de los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. La mayor incidencia regional correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por el alza de Carnes y derivados, que alcanzó 6,9% en el Gran Buenos Aires.

Por otro lado, las divisiones con menores variaciones en marzo fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

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