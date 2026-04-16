Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán (REUTERS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reunió este jueves en Doha con el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, en el marco de una gira regional destinada a reactivar el proceso de paz entre Washington y Teherán.

Ambos líderes destacaron la necesidad de impulsar una segunda ronda de conversaciones, tras el fracaso del primer intento celebrado en Islamabad el pasado fin de semana.

Durante el encuentro, Sharif y el emir qatarí analizaron la situación en Medio Oriente y reafirmaron su respaldo a los esfuerzos de distensión.

“Ambas partes apoyaron las acciones para reducir la tensión y mejorar la coordinación internacional a favor de la seguridad y la estabilidad regional, en particular la preservación de cadenas de suministro energéticas”, señaló la oficina del primer ministro paquistaní.

El emir de Qatar elogió el rol desempeñado por Islamabad como mediador clave ante la comunidad internacional y remarcó la importancia de mantener canales de diálogo abiertos.

Tras la reunión, Tamim partió hacia Omán, donde abordó con el sultán Haitham bin Tariq la urgencia de alcanzar un acuerdo definitivo para resolver el conflicto y restaurar la normalidad en la región. El Ministerio de Exteriores omaní informó que ambos mandatarios coincidieron en la prioridad de solucionar la crisis “en sus raíces”.

Ambas partes destacaron la importancia de mantener la estabilidad regional y facilitar el diálogo entre Washington y Teherán tras el fracaso del primer intento en Islamabad (REUTERS)

Qatar ha sido en los últimos años un actor central en mediaciones diplomáticas en la región, especialmente en el conflicto de Gaza y en los contactos previos entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Doha ha rechazado actuar como mediador directo con Teherán, tras haber sufrido ataques a infraestructuras energéticas clave por parte de fuerzas iraníes.

Los daños obligaron a suspender temporalmente la producción de gas natural licuado (GNL), un recurso estratégico para la economía qatarí y para la seguridad energética de Asia, incluyendo países como Pakistán.

Qatar comparte con Irán el gigantesco yacimiento de gas South Pars, lo que convierte a ambas naciones en actores fundamentales en el mercado global de GNL junto a Estados Unidos, Australia y Rusia. El emirato es uno de los mayores proveedores de gas a Asia, dependiente de la estabilidad en la región para sostener sus exportaciones.

La ronda diplomática de Sharif incluye también una visita a Turquía, última escala de una gira de cuatro días orientada a fortalecer la coordinación con socios internacionales antes de que, según anticipó el presidente estadounidense Donald Trump, se retomen las negociaciones con Irán en Islamabad esta misma semana.

Durante el encuentro, Sharif y el emir qatarí analizaron la situación en Medio Oriente y reafirmaron su respaldo a los esfuerzos de distensión (REUTERS)

A lo largo de la semana, el emir de Qatar mantuvo una llamada telefónica con Trump para analizar el impacto de la guerra en la seguridad marítima internacional y la estabilidad de los mercados energéticos.

Desde el inicio del conflicto, el cierre y la inseguridad en rutas estratégicas han disparado el precio del crudo y generado preocupación en los principales países importadores.

Las primeras conversaciones entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, celebradas en Islamabad tras el inicio del alto el fuego el 8 de abril, concluyeron sin un acuerdo de paz. A pesar de la tregua temporal, la escalada de tensiones y las amenazas de nuevas acciones militares mantienen la crisis abierta.

Tanto Qatar como Omán han sido anfitriones de rondas previas de negociaciones entre Washington y Teherán, aunque la ofensiva militar de los últimos meses interrumpió esos esfuerzos. El comunicado de la Cancillería omaní subraya la “necesidad de alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva el conflicto de fondo”.

(Con información de AFP)