Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

Moria Casán arremetió nuevamente contra Betiana Blum

Un duro enfrentamiento de dos referentes del espectáculo argentino recrudeció en las últimas horas. Ahora, Moria Casán volvió a arremeter públicamente contra Betiana Blum con fuertes declaraciones que desataron una nueva polémica. “Betiana Blum me tiene harta porque la verdad que es, es una negadora serial, me chupa un huevo. Es una pesada”, expresó la actriz ante Intrusos.

El origen del conflicto entre Moria Casán y Betiana Blum

El incidente se desencadenó el último 15 de marzo, cuando Betiana Blum visitó el camarín de Moria Casán al finalizar la función de Cuestión de género (junto a Jorge Marrale) en el teatro Metropolitan. Según Casán, Blum la encontró en un momento privado y aprovechó la oportunidad para sugerirle cambios en la puesta en escena. “La señora vino y yo me terminaba de duchar. Cuando uno se termina de duchar necesita estar cómoda, estar un ratito de camarín, y estás medio presionada porque la mujer te quiere venir a saludar. Bueno, viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer”, relató en su ciclo matinal por El Trece.

La incomodidad aumentó cuando, según Casán, Blum propuso acortar la primera parte de la obra. “Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”, remarcó Casán, defendiendo también la autoridad de Nelson Valente como director. El episodio pasó del ámbito privado al público cuando Blum publicó una foto junto a Casán en el camarín, con el mensaje “Felicitando a Moria por su trabajo”. Según la protagonista, se trató de “la foto de la hipocresía”.

"La foto de la hipocresía", dijo Moria sobre esta imagen que publicó Betiana Blum en su camarín

La nueva descarga

Ahora, Moria Casán volvió a encender la hoguera del pelea en un testimonio recogido por Intrusos. “Yna vez que saludamos al público, hacemos nuestro ritual, digo: ‘Les voy a presentar una gran actriz, a la señora Betiana Blum’. Después me la traen al camarín. Yo nunca digo que me traigan a alguien al camarín porque es mi momento de bajar la adrenalina, de ducharme, de ponerme crema desde la pussy hasta el cerebro y que nadie me rompa las pelotas”, relató. Según su versión, tras el saludo, Blum comenzó a comentar la obra: “Esta viene y me empieza a decir clases de lo que teníamos que hacer. Me dijo que tendría que cortar un pedacito del principio porque era un poco largo, pesado. Dice que no me dio ninguna indicación. Digo, mi amor, tenemos un director, pero no gritando. Creo que lo que le pasó a esta mujer es estar en un teatro lleno, ver que la gente ovaciona de pie. Se molestó y lo niega, mi amor. Pero besito, está mayor, qué sé yo. Yo soy mayor también, pero creo que cognitivamente estoy mejor que ella”.

La polémica se amplificó con un mensaje final: “Limpiate la boca antes de hablar de nosotros, Betiana Blum. Chau, baby. Los amo”.

Moria Casán reconoció su pelea con Betiana Blum y fue muy dura con ella

Las primeras repercusiones y la trayectoria de Moria Casán

La respuesta mediática fue inmediata. Casán fue contundente sobre la opinión de Blum: “Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”. E insistió en la importancia del director de la obra: “Querida Betiana Blum, tenemos un director extraordinario, se llama Nelson Valente, superpremiado, que vive en Barcelona. Si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros... No nos rompás las pelotas, preciosa. Te quiero igual”.

Asimismo, reivindicó su nivel profesional: “Si hay alguien que tiene recorrido en espectáculo, soy yo. Recorrido, presencia, allanamiento y sigue. Porque el espectáculo no es acumular años, es trayectoria, pero acumularlos trabajando. ¡Trabajando! Nunca dejé de trabajar cincuenta años, mamita, y nunca falté al teatro por ninguna enfermedad, por suerte”.

En la defensa de su legado, la artista resaltó: “Brujas, la obra más vista del teatro argentino, la colonicé yo y fui un motor importante. ¿Sabés lo que tengo yo que no tiene mucha gente? Soy taquillera, vendo entradas. Andá a una boletería y la gente dice: ‘Dame para eso. Dame para Moria, ¿eh?’”.

Además, Casán recordó: “Cincuenta años en cartel y este año cumplo ochenta. Me merezco todo y mucho más, me lo recontra merezco, pues me lo gané”. Agregó antecedentes de desacuerdos en el mundo teatral, aludiendo a un alejamiento anterior de Blum de una temporada por falta de afinidad con Soledad Silveyra.

Betiana Blum le respondió a Moria Casán: "No es cierto lo que dijo"

La desmentida de Betiana Blum y su postura ante la polémica

Consultada en Intrusos, Betiana Blum fue directa: “No”, respondió cuando le preguntaron si quería hablar sobre el asunto. Sobre los calificativos de Casán, contestó: “¿En toda mi vida alguien vio eso en mí? Nada”. Negó cualquier motivación de celos o envidia: “No, mi amor”.

Frente a la polémica, Blum fue tajante: “No me molesta nada”, y minimizó la importancia mediática del cruce: “No creo que sea un escándalo”. Cuando los periodistas le preguntaron si había intentado dirigir a Casán o darle devoluciones, Blum afirmó: “Eso no es cierto, mi amor. Entonces, ¿qué querés que te diga? No es cierto”.

Se negó a profundizar en la controversia: “Yo no voy a decir nada sobre ella. Disculpame, no es con ustedes, no es mi forma de vivir. Yo vivo de otra manera. No necesito esto”. Sobre la imagen juntas en el camarín, deslizó: “Y bueno, si para ella fue así, para mí no”.

Sin agregar polémica, la actriz optó por mantener distancia. Blum dejó claro que su visita al teatro fue solo como público y cerró restando toda relevancia al conflicto.