Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Ricky Martin visitó el MALBA y eligió recorrer la muestra Cuerpo textil de Olga de Amaral durante su estadía en Buenos Aires

En medio de su paso por Buenos Aires para presentarse este viernes 16 y sábado 17 en el Campo Argentino de Polo, Ricky Martin volvió a demostrar que su vínculo con la Argentina trasciende los escenarios. Esta vez, el artista decidió dedicar parte de su tiempo a un recorrido cultural por el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), donde visitó una de las muestras más impactantes del momento: la retrospectiva de Olga de Amaral, titulada Cuerpo textil.

La visita no pasó desapercibida. Desde las redes oficiales del museo compartieron imágenes del cantante observando con atención las imponentes obras textiles de la artista colombiana, en una escena que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. “Felices una vez más de recibir a la gran estrella en nuestro museo”, escribieron desde la cuenta del MALBA, junto a una foto en la que se lo ve contemplando una de las piezas colgantes, rodeado de un clima íntimo y casi contemplativo.

La exposición Cuerpo textil es la primera gran retrospectiva de Olga de Amaral en América Latina y reúne más de 50 obras textiles

Lejos del frenesí de los shows, Ricky Martin se mostró relajado, vestido con un look casual con una camisa blanca y un pantalón cargo, mientras recorría las salas en silencio, deteniéndose en los detalles de cada obra. Su gesto, más cercano al de un visitante curioso que al de una celebridad en exposición, fue uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes pudieron verlo durante su paso por el museo.

La muestra Cuerpo textil no es una exhibición más dentro de la agenda cultural porteña. Se trata de la primera gran retrospectiva de Olga de Amaral en América Latina, un recorrido que reúne más de cincuenta piezas y abarca seis décadas de producción artística. Curada por María Amalia García y Marie Perennès, la exposición propone un viaje sensorial por distintas etapas de la artista, desde sus emblemáticos “Entrelazados” hasta sus “Estelas” y “Muros tejidos”.

Las obras de Olga de Amaral exhibidas en el MALBA exploran el arte textil contemporáneo con materiales como lana, lino y crin de caballo

En ese contexto, no sorprende que haya captado la atención de Ricky Martin. Las obras de Amaral se caracterizan por romper los límites tradicionales del arte textil, combinando materiales como lana, lino y crin de caballo con técnicas que dialogan con la escultura, la arquitectura y la pintura. El resultado son piezas de gran escala, muchas de ellas suspendidas en el espacio, que invitan al espectador a recorrerlas no solo con la mirada, sino también con el cuerpo.

La exposición, que forma parte de las celebraciones por los 25 años del MALBA, también incluye material inédito y obras provenientes de colecciones internacionales, lo que la convierte en una oportunidad única para comprender la dimensión global de la obra de Amaral. Su trabajo, presente en instituciones como el MoMA y el Metropolitan Museum de Nueva York, es considerado fundamental para entender la evolución del arte textil contemporáneo.

Ricky Martin disfrutó en Buenos Aires de una experiencia artística íntima y contemplativa alejada de sus habituales presentaciones en vivo

No es la primera vez que Ricky Martin muestra interés por el arte contemporáneo ni por las propuestas culturales de la ciudad. Cada vez que visita Buenos Aires, el artista suele incluir en su agenda recorridos por museos, galerías y espacios culturales, consolidando una faceta menos visible pero igualmente significativa de su perfil público.

En esta ocasión, su paso por el MALBA no solo puso el foco en la muestra de Olga de Amaral, sino que también reforzó el lugar de Buenos Aires como un polo cultural de referencia en la región. “¿Hasta qué día exponen esa obra de arte? jajaja”, “¡Qué visita tan preciosa!” y “Arte en su máxima expresión”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del puertorriqueño.

Así, entre hilos, texturas y estructuras monumentales, Ricky Martin vivió una experiencia diferente, alejada del escenario pero igualmente potente. Un recorrido que, más que una simple visita, se transformó en un momento de conexión con una obra que invita a mirar y sentir de otra manera.