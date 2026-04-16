Murió Hugo Nelson Lacava Schell, ex futbolista campeón con Boca Juniors y emblema de Temperley

Lacava Schell en la vieja cancha de Chacarita.

El fútbol argentino despidió a Hugo Nelson Lacava Schell, exjugador uruguayo nacionalizado argentino, quien falleció este jueves en Resistencia, Chaco, donde residía desde hacía varios años. La noticia generó pesar en el ámbito deportivo y periodístico de la región. Lacava Schell tenía 70 años y atravesaba problemas de salud que se agravaron en los últimos tiempos.

Lacava Schell nació en Colonia, Uruguay, el 30 de agosto de 1955, pero se formó futbolísticamente en Buenos Aires. Debutó en la primera de Boca Juniors el 14 de abril de 1974 y sumó 30 partidos con la camiseta xeneize durante cuatro temporadas. Integró los planteles campeones de los torneos Nacional y Metropolitano de 1976. Al dejar Boca a principios de 1978, inició un extenso recorrido por el fútbol argentino y sudamericano.

Hugo Nelson Lacava Schell ejerció la profesión de periodista y conductor en Chaco

En su carrera, el mediocampista ofensivo pasó por Universidad Católica de Chile y defendió los colores de Arsenal, Quilmes, Santamarina de Tandil, Lanús, Chaco For Ever, Douglas Haig, Talleres de Remedios de Escalada y Sarmiento de Junín, donde se retiró en 1990. En el Nacional de 1985 dejó huella en Santamarina, siendo parte del último torneo de esas características en el fútbol argentino.

Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria se dio en Temperley. En 1982, Lacava Schell integró el plantel que consiguió el ascenso a Primera División tras una extensa definición por penales ante Atlanta. El partido, jugado el 21 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, se resolvió tras 26 ejecuciones desde los doce pasos. Compartió plantel con figuras como Cassé, Néstor Scotta, Ricardo Dabrowski y Juan Carlos Piris bajo la dirección técnica de Carlos Pachamé. Al año siguiente, formó parte del equipo de Temperley que alcanzó las semifinales del Torneo Nacional, donde cayó frente a Estudiantes de La Plata, posterior campeón.

El futbolista surgido de Boca Juniors falleció a los 70 años. El recuerdo de su invaluable aporte en el Gasolero, donde es considerado un ídolo

Después de su retiro, Lacava Schell eligió radicarse en Chaco, provincia que marcó su vida fuera de las canchas. Allí se desempeñó como analista deportivo, periodista y conductor de televisión, roles que lo convirtieron en una figura cercana para la comunidad local. Además, ejerció como director técnico de equipos provinciales y mantuvo una presencia activa en los medios de comunicación de Resistencia.

Durante la pandemia, su salud comenzó a deteriorarse, y en los últimos años sufrió episodios que incluyeron accidentes cerebrovasculares y complicaciones derivadas de la diabetes. Su fallecimiento, atribuido a un infarto repentino según datos de su familia difundidos por DataChaco, motivó muestras de afecto y reconocimiento tanto de clubes como de colegas y seguidores.

El mensaje del Club Temperley por la muerte de Hugo Lacava Schell

El club Temperley expresó en sus redes: “Hoy el cielo celeste tiene una estrella más. Su fútbol y elegancia ya son parte eterna de nuestra historia”, en un mensaje de despedida dirigido a uno de los referentes del ascenso de 1982.

La despedida de Hugo Nelson Lacava Schell reúne la trayectoria de un futbolista que supo dejar huella en diferentes instituciones y que, tras colgar los botines, se reinventó como voz influyente en el periodismo deportivo del Chaco. Familiares, excompañeros y la comunidad local participaron en el velatorio realizado en Resistencia, donde su legado permanece vigente en la memoria del deporte y los medios de la provincia.

Otras imágenes de Hugo Nelson Lacava Schell:

Hugo Nelson Lacava Schell tuvo una destacada trayectoria en el fútbol argentino

Surgió en Boca Juniors, donde se consagró campeón en dos oportunidades

El uruguayo celebró los campeonatos Metropolitano y Nacional de 1976

Surgido de las inferiores de Boca Juniors, compartió etapa con Trobbiani y Tarantini

Hugo Nelson Lacava Schell fue un emblema del Temperley que logró el ascenso a Primera División

Tras su retiro del fútbol, Hugo desempeñó una destacada labor como comentarista en medios del Chaco