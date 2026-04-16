El apoyo de Dalma Maradona a su hermana Gianinna luego de que cancelaron su declaración en el juicio: “Siempre con vos”

Dalma y Gianinna estuvieron presentes en la primera audiencia por el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona (REUTERS/Cristina Sille)

El martes 14 de abril se puso en marcha el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que el primer proceso quedara anulado por el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, quien había grabado un documental sobre el caso a puertas cerradas del tribunal. En la segunda jornada, estaba prevista la declaración de Gianinna Maradona, la segunda hija de Diego y Claudia, pero la audiencia fue suspendida a último momento.

La postergación generó una reacción inmediata de Gianinna, quien expresó su enojo y frustración en Instagram con una frase directa: “¿Se puede ser más cagón?”. El mensaje, publicado poco después de confirmarse la suspensión, reflejó el clima de tensión y malestar que atraviesa cada jornada del proceso judicial.

A las pocas horas, se sumó el apoyo incondicional de su hermana mayor, Dalma Maradona. En sus historias, Dalma compartió una foto de Gianinna de niña abrazada a Diego y escribió: “Hacen bien en estar nerviosos, cambiar estrategias, inventar cualquier cosa... Lo que no van a poder hacer nunca es callar lo que tenés para declarar! No es hoy, será otro día pero VA A SER Y NO VAN A PODER HACER NADA! Siempre con vos negra! Te amo @giamaradona”.

El apoyo de Dalma luego de que cancelaran la declaración de su hermana menor

La respuesta de Gianinna no tardó en llegar y fue sencilla, pero contundente: “Te amo sis”. El intercambio público entre las hermanas volvió a dejar en evidencia la fuerza del lazo familiar y el acompañamiento mutuo en la búsqueda de justicia, más allá de las dilaciones o intentos de silenciar sus voces en el juicio.

En la jornada en la que debía declarar la hija menor de La Claudia en el juicio por la muerte de Diego, el testimonial fue suspendido y, en su lugar, prestó testimonio Leopoldo Luque, el neurocirujano acusado en la causa. Esta situación también generó una reacción inmediata por parte de la hija del Diez, quien no ocultó su malestar a través de una historia en Instagram: “Si te culpan por la muerte de un paciente y lo único que te interesa aclarar es cómo conociste al abogado, está más cantado que despacito”, escribió Gianinna, en una frase que sintetiza su indignación ante la actitud del médico y la tensión que rodea cada instancia del proceso judicial.

El mensaje volvió a dejar en evidencia el clima de incomodidad y la atención que la familia Maradona mantiene sobre cada movimiento en el tribunal, especialmente cuando se trata de los imputados por la muerte de su padre.

Gianinna habló en sus redes sociales luego de la declaración de Luque (Instagram)

Ellas no fueron las únicas en manifestarse acerca de este nuevo juicio. Tras la primera audiencia, Verónica Ojeda, expareja de Maradona y madre de Dieguito Fernando, habló con los medios en la puerta del tribunal de San Isidro. Con la voz quebrada y visiblemente afectada por tener que revivir todo desde cero, Ojeda hizo un nuevo pedido público de justicia, una demanda que sostiene desde el 25 de noviembre de 2020. Consultada por un cronista sobre la interpretación del fiscal, quien afirmó que Diego fue “abandonado a su suerte, condenado a muerte por siete improvisados”, Ojeda fue directa: “No, no, no, no. A Diego lo mataron. Y yo quiero justicia. Justicia por Diego, nada más.”

La ex pareja del Diez explicó que no estaba en condiciones de hablar en profundidad y que la jornada la dejó “muy triste”, especialmente tras escuchar “barbaridades que decían que no eran ciertas”. Además, expresó su malestar por no haber podido manifestarse en la audiencia: “Tampoco nos dieron lugar a nosotros para hablar y poder manifestar lo que nosotros, de nuestra parte poder decir lo que nosotros queremos decir, pero no, ni tampoco pudimos, así que...”.

Ante las preguntas sobre su estado de ánimo y el de su hijo, Ojeda se limitó a responder brevemente, dejando en claro el dolor y la frustración que atraviesa la familia. La escena reflejó la carga emocional y la expectativa que rodean el nuevo juicio, donde el pedido de justicia se mantiene como un reclamo urgente y compartido por todo el entorno cercano de Maradona.