- En general a mi me gustó, es tal vez el mejor discurso de apertura que haya visto. Me gustaron algunas notas que se escribieron, con una lectura que no es de cabeza caliente, donde se está predispuesto a ver sólo lo bueno o lo malo. Lo vi en vivo, tenía amigos que me iban bombardeando el whatsapp diciéndome lo terrible, demente, malo que era el discurso, que se lo habían escrito, mientras yo estaba viendo otra cosa. En parte probablemente porque había estado influenciado por una nota que creo que antes de publicarla en Infobae me la había pasado el periodista, Ernesto Tenembaum, que decía este discurso va a ser un discurso donde unos van a mirar a un lado y los otros van a mirar al otro. Y después otra nota que me gustó bastante fue la de Andrés Malamud en La Nación al día siguiente, con una lectura de alguien que conoce a la socialdemocracia. No lo dice textualmente, pero pareciera que fuera así. Las citas del Presidente a Raúl Alfonsín son obvias; el intento de ir haciendo un balance y de dar cosas para los distintos lados es otra. No iba a haber una definición muy clara del programa económico, lo sabíamos de antemano , porque todavía sigue siendo una discusión por la forma en la cual la estrategia se está planteando, eso lo podemos discutir. Pero que me dejó reflexionando como un discurso bastante más rico del que habitualmente esperaba, más allá de que uno esté en acuerdo o en desacuerdo .