El mes pasado ya tuvo que reperfilar el pago del Bono Dual por unos $100.000 millones y hasta hoy no había definido si pagaría o no el Bogato, otro título en pesos del que logró refinanciar el 67% de los cerca de $75.000 millones que correspondía desembolsar este viernes. Y que terminó con un tirón de orejas para quienes no entraron al canje en el comunicado oficial: “las conductas de tipo oportunistas, y de persecución de rentas extraordinarias en períodos cortos de tiempo, no contribuyen a los objetivos de sostenibilidad”.