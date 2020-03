Pero la novedad fue que hubo un empresario que dijo en voz alta lo que muchos empiezan a ver y decir en voz baja. ¿Y si hay un default en cuotas? El presidente y principal accionista de la compañía Aluar, Javier Madanes Quintanilla, señaló que no estaba tan confiado como sus colegas en que se llegará a una solución con todos los acreedores; “Hay un rol de discutir muy bueno, pero no estoy tan confiado porque hay que exhibir condiciones para llegar al acuerdo y definir una base de crecimiento que no está clara". Madanes Quintanilla entiende que puede haber una solución a medias con el FMI: “Puede ser que tengamos un acuerdo con el FMI y no con los bonistas, y que eso se solucione un poco más adelante. Una especie de default en cuotas”.