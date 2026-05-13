Sociedad

El dolor de la familia de la menor que fue amputada tras un choque en Entre Ríos: “Hoy deberías estar celebrando tus 15 años”

La adolescente terminó gravemente herida y se encuentra internada después de ser embestida el lunes por la noche en la banquina de la Ruta 44 por un auto. Los mensajes de la familia

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Rosario cursaba el tercer año del secundario y practicaba vóley y patinaje artístico antes del choque que le costó una pierna en Federación
Rosario cursaba el tercer año del secundario y practicaba vóley y patinaje artístico antes del choque que le costó una pierna en Federación

Rosario tenía planeada la fiesta de sus 15 años para este sábado. El lunes por la noche, un auto la embistió junto a su madre en la banquina de la Ruta Provincial 44 en la localidad de Federación, provincia de Entre Ríos, y los médicos debieron amputarle una pierna. Este miércoles cumple años internada en terapia intensiva.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:30, en la intersección de la Ruta 44 y la calle Gaucho Rivero, a la altura del ingreso al barrio San Cayetano. Rosario, de 14 años al momento del hecho, viajaba con su madre, Valeria Quintana, de 33 años, a bordo de una moto Corven 110 cc que se encontraba detenida en la banquina. Según el tío de la joven, madre e hija aguardaban para incorporarse a la ruta cuando uno de los vehículos se desvió hacia ese sector y las embistió. “No estaban circulando en la ruta”, precisó el familiar a Canal Nueve Litoral.

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El choque involucró a cuatro vehículos. Un Volkswagen Bora al mando de Kevin Quiroz, un policía de 24 años, y una camioneta Chevrolet S-10 conducida por Santino Russo, de 20 años, circulaban por la zona. También intervino una Mercedes Benz Sprinter que pasaba por el lugar al momento del impacto.

Según un testigo que declaró a Radio City Federación, el Bora y la S-10 venían a alta velocidad en presunta picada ilegal: “Me tiraron un finito, me pasaron a fondo y en la entrada al San Cayetano agarraron la moto”. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el automóvil mordió la banquina, perdió el control y terminó sobre la motocicleta. Ninguno de los dos conductores quedó detenido.

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El posteo en Facebook de una de sus familiares

Rosario ingresó al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia con fracturas expuestas de tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda. La gravedad de las lesiones llevó al equipo médico a practicar una amputación infrapatelar, es decir, por debajo de la rodilla. A eso se suman una fractura de cadera y otra de fémur en la misma extremidad.

Según el último parte médico, la joven permanece “hemodinámicamente compensada, lúcida y sin necesidad de asistencia respiratoria”. Este martes a las 10 de la mañana, un equipo interdisciplinario conformado por su psicólogo, su pediatra y su médico de cabecera le comunicó la pérdida de su pierna.

Su madre, Valeria, fue trasladada a Chajarí y sometida a una intervención quirúrgica por pérdida de tejido en una de sus piernas, producto de la fricción contra el asfalto. Según confirmó el tío de la joven, la mujer no presenta fracturas.

El mismo día en que Rosario recibía esa noticia en el hospital, su prima Joha publicó un mensaje en redes sociales que se viralizó entre familiares y conocidos. “Hoy 13/05 cumplís 15 años, y no de la manera que soñábamos. Los cumplís en una terapia, rodeada de cables, pinchazos y lejos del abrazo de quienes te aman”, escribió. Y agregó: “No vamos a bajar los brazos. Vamos a hacer hasta lo imposible para que haya justicia por vos y por el daño irreparable que te causaron”.

La fiscal Luciana Hermann ordenó el secuestro de los vehículos y la extracción de sangre de los conductores, ninguno de los cuales quedó detenido
La fiscal Luciana Hermann ordenó el secuestro de los vehículos y la extracción de sangre de los conductores, ninguno de los cuales quedó detenido

Otro mensaje al que accedió Elonce reflejó el mismo dolor: “Hoy deberías estar celebrando tus 15 años junto a tus amigos y tu familia, y no atravesando este difícil momento en un hospital. Todos te extrañamos y deseamos verte nuevamente con nosotros. Confiamos en tu fortaleza y pedimos a Dios que te cuide y proteja, junto a tu mamá Valeria y tu papá Beto”.

Una tía de la adolescente fue directa al hablar con los medios: “Lo único que pedimos es justicia. Esto no tiene que quedar así”. Rosario cursa el tercer año del secundario, formaba parte del equipo de vóley del Club Social y Deportivo Almirante Brown y practicaba patinaje artístico en el Club Atlético Estudiantes. Ambas instituciones expresaron públicamente su acompañamiento a la familia.

La fiscal Luciana Hermann ordenó el secuestro de los vehículos involucrados y la extracción de sangre de los conductores. La causa fue iniciada de oficio y está caratulada como “investigación de oficio sobre accidente de tránsito con lesiones graves y lesiones gravísimas”.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y testimonios accidentológicos para establecer las responsabilidades penales.

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