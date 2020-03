Según el economista, no hubo grandes sorpresas en el primer discurso de Fernández ante la Asamblea Legislativa. “Reiteró la descripción de las calamidades de la Argentina achacándoselas casi exclusivamente al gobierno anterior, lo cual es parcialmente cierto, pero no reconoció que el problema ya viene de antes. En mi opinión, no va a lograr frenar la inflación con las medidas que se han anunciado hasta aquí. Los controles de precios e intentos de reprimir aumentos de salarios o hablar de la maldita inercia no sirven para nada, como tampoco la ley de góndolas o la soviética idea de (Eduardo) Duhalde de vender productos sin packaging o a granel”.