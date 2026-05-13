Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 9% en Wall Street y subieron el dólar y el riesgo país

Los índices de Nueva York se recuperaron de las bajas de la mañana y anotaron nuevos máximos. El S&P Merval cayó 2% y los bonos perdieron 0,5% en promedio. El dólar subió a $1.415 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 185 millones en el mercado

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Wall Street, con nuevo récord.
Wall Street, con nuevo récord.

Wall Street revirtió las bajas de la mañana y consiguió anotar nuevos máximos en sus indicadores, aún frente a datos de inflación de Estados Unidos preocupantes. Los activos argentinos no consiguieron acoplarse a la tendencia y terminaron con números rojos, mientras que en el mercado de cambios el dólar exhibió un leve rebote, en un marco de fuertes compras a manos de Banco Central.

Las acciones estadounidenses alcanzaron máximos históricos, ya que los inversores restaron importancia a un dato de inflación mayorista superior al esperado. Mientras tanto, el Senado confirmó a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal.

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El S&P 500 subió un 0,6%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, avanzó un 1,2% y alcanzó nuevos máximos históricos. El sector tecnológico impulsó el mercado, liderado por los semiconductores y las siete acciones más importantes. El Dow Jones Industrial Average se situó justo por debajo de la línea de cierre.

Los precios al productor de Estados Unidos (IPP por sus siglas en inglés) subieron más de lo previsto en abril, registrando su mayor aumento desde principios de 2022, lo que constituye el último indicio de que la inflación se está acelerando en medio de la guerra con Irán.

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“Los mercados globales intentaron encontrar soporte en la geopolítica ante el inicio de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping. Mientras Wall Street logró recuperar terreno gracias a un renovado apetito por los semiconductores y la esperanza diplomática, la plaza argentina no pudo acoplarse al optimismo externo, afectada por la cautela global y una rotación de carteras que presionó al Merval y a los bonos soberanos”, sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, avanzó 15 unidades para la Argentina, en los 523 puntos básicos, tras haber anotado el lunes un mínimo intradiario en los 495 puntos, piso desde febrero.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominaron la pérdidas. Encabezaron Bioceres (-9,3%) y Globant, con una baja de 8,3 por ciento.

El petróleo operó en baja, cn un barril de crudo Brent del Mar del Norte que cedió 1,9%, a USD 105,80 el barril para entregar en julio.

El índice de precios al productor para la demanda final en los Estados Unidos se disparó un 1,4% el mes pasado, tras un avance revisado al alza del 0,7% en marzo, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. El aumento del mes pasado fue el mayor desde marzo de 2022 y se produjo en todos los bienes y servicios.

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.412,45 para la venta y $1.360,98 para la compra.

Con un volumen de 528,9 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista ganó ocho pesos o 0,6%, a 1.392 pesos.

“Recién en el tramo final de la jornada la oferta se retiró levemente del mercado, permitiendo una recuperación adicional del tipo de cambio, que terminó cerrando en $1.392, marcando así una suba de 0,57% respecto al cierre previo. El volumen operado también mostró una recuperación, aumentando un 18% respecto de la rueda previa”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“En una jornada con mayor actividad en el segmento mayorista el tipo de cambio se recuperó de la caída de ayer por un repunte de la demanda de divisas2, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Dada la tendencia general del mercado de cambios, el dólar blue ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta. Para la compra las agencias informales tomaron al billete a $1.400, unos 35 pesos o 2,6% más que lo que pagaron los bancos a sus clientes.

El Banco Central compró USD 185 millones por su intervención cambiaria del día, el monto diario más importante en lo que va de mayo. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 346 millones, a USD 46.531 millones, el stock más alto desde el 25 de febrero.

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