Crimen y Justicia

Taller clandestino de Monte Castro: detuvieron a dos ciudadanos de nacionalidad boliviana y liberaron a 20 personas

Entre las víctimas había siete menores de edad. Según la investigación, vivían encerradas en la vivienda donde funcionaba el taller y eran sometidas a explotación laboral bajo la modalidad “cama caliente”

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Vehículos estacionados, incluyendo un coche azul y uno policial, frente a un edificio gris. Varias personas en la acera. Un árbol y cartel de 'no estacionar'
La imagen muestra la presencia policial y varios vehículos en la calle durante el operativo llevado a cabo en el barrio de Monte Castro.

Dos personas fueron detenidas este miércoles en el barrio porteño de Monte Castro, acusadas de estar al frente de un taller de costura clandestino donde fueron rescatadas 20 personas, siete de ellas menores de edad.

Los detenidos son una mujer de 45 años y un hombre de 37, ambos de nacionalidad boliviana, señalados como los responsables del taller. De acuerdo con fuentes del caso, quedaron imputados por infracción a la Ley de Trata.

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El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad y fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por el juez Ariel Lijo, ante la Secretaría N° 21, a cargo de Carolina Lores Arnaiz.

Durante el allanamiento, que finalizó esta tarde, los investigadores liberaron a 20 personas —en su mayoría también de nacionalidad boliviana— que vivían en condiciones inhumanas dentro del inmueble, sin posibilidad de salir ni de moverse con libertad.

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De acuerdo con la investigación, las víctimas trabajaban bajo la modalidad conocida como “cama caliente”: un sistema en el que los espacios de descanso se usan por turnos, mientras algunas personas duermen y otras continúan con las tareas de costura.

En el lugar, los agentes secuestraron 23 máquinas de coser, teléfonos celulares, documentación, cuadernos con anotaciones vinculadas a la explotación laboral y otros elementos considerados de interés para la causa.

Del operativo participaron también personal de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia —Área Trata— del Ministerio de Justicia de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Gubernamental de Control.

La causa quedó en manos de la Justicia federal, que ahora deberá avanzar sobre la situación procesal de los dos detenidos y analizar el material secuestrado durante el procedimiento. En paralelo, los organismos intervinientes activaron los protocolos de asistencia para las víctimas, con especial atención sobre los siete menores rescatados.

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