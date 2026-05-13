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Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron en Bordeaux y habrá duelo argentino por un lugar en cuartos de final

Ambos debutaron con triunfos en el Challenger 175 francés, una de las últimas escalas antes de Roland Garros. Este jueves se enfrentarán entre sí

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Román Burruchaga Masters 1000 Roma
Román Burruchaga sufrió más de lo esperado en el debut

La gira europea sobre polvo de ladrillo sigue cosechando triunfos para el tenis argentino. Este martes, Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo debutaron con triunfo en el Challenger 175 de Bordeaux, en Francia, y protagonizarán un atractivo cruce por un pasaje para los cuartos de final.

Burruchaga, 56° del mundo y quinto preclasificado del torneo, logró una victoria con más esfuerzo de lo previsto ante el francés Pierre Delage (743° y procedente de la qualy) por 6-3, 4-6 y 6-4, en 2 horas y 33 minutos de juego.

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En el último turno, Juan Manuel Cerúndolo (72°) tuvo una actuación más convincente ante otro tenista local, Luca Van Assche (97°), al que superó por 7-6 (2) y 6-4. El zurdo logró imponer su ritmo y sumó un triunfo valioso.

Así, el cuadro de Bordeaux ofrecerá ahora un enfrentamiento cien por ciento argentino, con el atractivo extra de reunir a dos jugadores que treparon en el ranking ATP durante la presente temporada y buscan sacarle provecho a la gira de polvo de ladrillo.

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El choque asegura presencia nacional en los cuartos de final de un torneo de categoría Challenger 175, una escala de jerarquía superior dentro del segundo nivel del tenis profesional y que suele reunir a jugadores del Top 100 y aspirantes directos a los cuadros principales de los grandes torneos.

Tanto Burruchaga como el menor de los Cerúndolo habían sido eliminados en la primera ronda del Masters 1000 de Roma, la semana pasada: el primero cayó ante el italiano Mattia Bellucci (80° y también verdugo de Tomás Etcheverry en el mismo certamen), mientras que Juanma perdió con el chileno Cristian Garín (104°)

Bordeaux les presenta una nueva oportunidad de sumar ritmo y buenos resultados antes de Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli compiten en Valencia

Otros jugadores argentinos que participan esta semana de un ATP 175 son Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli. Ambos buscan avanzar en el Challenger de Valencia.

Camilo Ugo Carabelli busca encontrar regularidad (Fuente: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Camilo Ugo Carabelli busca encontrar regularidad (Fuente: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Báez, número 65 del ranking masculino, debutó con un triunfo ante el español Roberto Carballés Baena (199°) por 6-4 y 6-2.

El bonaerense busca reencontrarse con su mejor versión en una etapa del calendario históricamente favorable para su juego, pero que, sin embargo, en la presente temporada lo encuentra lejos del nivel que supo tener.

Báez intenta dejar atrás una etapa marcada por las dudas y una merma en la confianza respecto del nivel que había mostrado en el arranque de la temporada: en la gira oceánica sobre canchas duras, Seba logró triunfos sobre los Top 10 estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton.

Este jueves, por los octavos de final en Valencia, el argentino enfrentará a otro jugador local, Pablo Carreño Busta (91°), ex Top 10 y que en su estreno eliminó a Francisco Comesaña (114°) por 6-4 y 6-3.

Por su parte, Ugo Carabelli, 61° del mundo y cuarto preclasificado del torneo, comenzará directamente su camino en octavos de final este jueves. Su rival será otro ex Top 10: el italiano Matteo Berrettini, quien actualmente ocupa el puesto número 100 de la clasificación de la ATP.

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