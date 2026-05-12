ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 6

La ANSES fijó el calendario de pagos de mayo 2026 según terminación de DNI y tipo de prestación, actualizando los montos por inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para mayo de 2026, con fechas diferenciadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad y el tipo de prestación.

Para quienes tienen DNI terminado en 6, las acreditaciones se distribuyen a lo largo del mes en función del beneficio que perciban. Los haberes se actualizaron un 3,38% respecto a abril, en línea con el último dato de inflación disponible, y el organismo mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo.

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Jubilaciones y pensiones con haber mínimo

Los jubilados y pensionados con DNI terminado en 6 cuyos haberes no superen el mínimo cobrarán el 19 de mayo. El haber mínimo para este mes asciende a $393.174,10, producto del incremento del 3,38% aplicado sobre el valor de abril.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que ANSES liquida de forma automática a todos los beneficiarios que perciben el haber mínimo, llevando el total a $463.174,10. Para quienes reciben un importe inferior al mínimo más el bono, el organismo aplica un refuerzo proporcional hasta alcanzar ese valor total.

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Jubilaciones y pensiones con haber superior al mínimo

Quienes perciben una jubilación o pensión por encima del haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 deberán esperar hasta el 28 de mayo para ver acreditado su pago. Este grupo cobra en una segunda ronda del calendario, con fechas que arrancan el 22 de mayo para las terminaciones 0 y 1, y avanzan progresivamente hasta el 29.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 perciben sus haberes y el bono de $70.000 el 19 de mayo (REUTERS/Francisco Loureiro)

El monto actualizado para este segmento es de $2.645.689,40. Este grupo no accede al bono extraordinario, dado que el refuerzo está reservado exclusivamente para quienes cobran el mínimo o un importe inferior a la suma del mínimo más el bono.

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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor también se actualiza por inflación. Para mayo, el monto se ubica en $314.539,28. Con el bono extraordinario, el total que percibirá el beneficiario llega a $384.539,28.

Los titulares de la PUAM con DNI terminado en 6 cobran el 19 de mayo, en la misma fecha que los jubilados y pensionados con haber mínimo.

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Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas tienen un calendario propio y más concentrado: las terminaciones de DNI se agrupan de a dos por día. Para el DNI terminado en 6, la fecha de cobro es el 14 de mayo, junto con quienes tienen DNI terminado en 7.

El monto de mayo asciende a $275.221,87. Si se incorpora el bono extraordinario, el total percibido llega a $345.221,87. Las asignaciones familiares vinculadas a estas pensiones no contributivas pueden cobrarse en cualquier momento entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

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Pensión Madre de 7 Hijos

La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al haber mínimo jubilatorio, por lo que su monto para mayo de 2026 es de $393.174,10. Con el bono extraordinario, el total asciende a $463.174,10, igual que la jubilación mínima.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se actualiza a $314.539,28 y, con bono, sus titulares con DNI terminado en 6 cobran $384.539,28 el 19 de mayo

Las titulares con DNI terminado en 6 cobran el 19 de mayo, dentro del bloque de prestaciones que no superan el haber mínimo.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Universal por Hijo alcanza en mayo los $141.285,31 por cada menor. La AUH con Discapacidad, en tanto, se eleva a $460.044,10, un monto sustancialmente mayor que contempla las necesidades específicas de esa población.

Para ambas prestaciones, los titulares con DNI terminado en 6 cobran el 19 de mayo. El calendario de la Asignación Familiar por Hijo sigue el mismo esquema.

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Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo replica exactamente el cronograma de la AUH. Las beneficiarias con DNI terminado en 6 acceden al cobro el 19 de mayo. El monto de esta prestación se actualiza también conforme al índice de inflación aplicado al resto de las asignaciones del sistema.

Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal tiene un calendario ligeramente diferente al de las otras asignaciones. Para las terminaciones 6 y 7, la fecha de acreditación es el 18 de mayo, un día antes que para la AUH o la Asignación por Embarazo.

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Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 6 no tienen una fecha fija de cobro: pueden acreditar el pago en cualquier momento dentro de la ventana que va del 13 de mayo al 10 de junio, sin importar la terminación del documento.

Las Asignaciones por Prenatal con terminación de DNI en 6 y 7 tienen fecha de cobro el 18 de mayo, diferenciándose del resto de prestaciones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen los beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción— también se abonan dentro de un período extendido. Para todas las terminaciones de DNI, el cobro puede realizarse entre el 12 de mayo y el 10 de junio. Los montos difieren según la prestación:$82.353por nacimiento,$123.307por matrimonio y$492.366 por adopción.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI. Los montos dependen de la composición familiar y se ajustan según la normativa vigente.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 6 cobran el 28 de mayo, en el mismo bloque que quienes tienen DNI terminado en 7. Este calendario coincide con el de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, con pagos escalonados entre el 22 y el 29 de mayo según la terminación del documento.