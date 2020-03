En el caso del conjunto de las manufacturas indistriales, el indicador del Indec pareciera que tiende a alejarse del mínimo en cuatro años que se anotó en septiembre último , pero aún no mantiene la fuerza suficiente para marcar un claro cambio de tendencia, de ahí que tanto las previsiones de ventas al mercado interno como de compras de insumos claves para el proceso productivo se mantuvieran en la senda contractiva, y el comercio exterior no arroja señales de recuperación, en particular con el mayor socio comercial, Brasil.