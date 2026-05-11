El gobierno recibió 17 ofertas para la concesión otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales: qué tramos incluye

El plan oficial sustituye el gasto público en obras viales por inversión directa del sector privado (cvsa.com.ar)

La administración nacional realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada. El anuncio lo encabezó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó que en total se presentaron 17 oferentes interesados en la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

La convocatoria alcanzó a corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En esos distritos, el esquema propuesto busca mejorar la conectividad y la seguridad en vías consideradas fundamentales para la logística, el turismo y el comercio.

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Según la información oficial, la Etapa II-B comprende los siguientes segmentos: el Tramo Mediterráneo, con 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el Tramo Puntano, que abarca 720 kilómetros sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005; el Tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros en las rutas nacionales 9, 33 y A-008; y el Tramo Portuario Sur, que suma 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.

El ministro Caputo destacó que el proceso se desarrolla sin subsidios y que el esquema reemplaza gasto público por inversión privada. El objetivo oficial apunta a lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos, promover la inversión y generar infraestructura vial mejorada para la población.

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“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo.

El mes pasado ya habían sido abiertos los sobres para le Etapa II-A.

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