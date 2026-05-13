22 fotos del almuerzo del Cicyp con el canciller Pablo Quirno como invitado

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno
Gustavo Weiss (Camarco), Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE), Mario Grinman (CAC), Pablo Quirno, Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp; el ministro de Defensa, Carlos Presti; Adelmo Gabbi (BCBA), Martín Rappallini (UIA), Nicolás Pino (SRA) y Javier Bolzico (Adeba)
Integrantes del Grupo de los 6 y directivos del Cicyp junto al canciller Quirno
Bettina Bulgheroni y Pablo Quirno
El Embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela
Martín Rappallini; Fabián Perechodnik; Carolina Barros, de Corporación América; Gustavo Weiss y Mario Grinman
Tomás Villalba, subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones; María Córdoba; la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz; José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia; Hovhannés Virabyan, embajador de la República de Armenia; y Hoshino Yoshitaka, embajador de Japón
Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond
Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales
El consultor Fabián Perechodnik
A la derecha, el diputado nacional Gabriel Bornoroni
El embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio
Luciano Laspina, de Cippec
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca
Alejandro Bulgheroni
Mario Grinman; Ángel Machado, de Canon Medical Systems; María Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; y Martín Cabrales
A la derecha, el embajador del Japón en la Argentina, Hoshino Yoshitaka
Adelmo Gabbi y Gustavo Weiss
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
Bettina Bulgheroni y Lilia Rossbach Suárez, embajadora de México en Argentina
Nicolás Pino, el ministro Presti, Eloísa Frederking, vice de la SRA, Bolzico y Rappallini
Martín Rappallini, en el centro, con los consultores Lucas Colonna y Laura Cánepa