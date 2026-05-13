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22 fotos del almuerzo del Cicyp con el canciller Pablo Quirno como invitado

Se realizó otro tradicional evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Hotel Alvear

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Cicyp - Quirno - Mayo 2026
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno
Cicyp - Quirno - Mayo 2026
Gustavo Weiss (Camarco), Alejandro Bulgheroni (presidente de PAE), Mario Grinman (CAC), Pablo Quirno, Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp; el ministro de Defensa, Carlos Presti; Adelmo Gabbi (BCBA), Martín Rappallini (UIA), Nicolás Pino (SRA) y Javier Bolzico (Adeba)
CICyP con Pablo Quirno
Integrantes del Grupo de los 6 y directivos del Cicyp junto al canciller Quirno
CICyP con Pablo Quirno
Bettina Bulgheroni y Pablo Quirno
CICyP con Pablo Quirno
El Embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela
CICyP con Pablo Quirno
Martín Rappallini; Fabián Perechodnik; Carolina Barros, de Corporación América; Gustavo Weiss y Mario Grinman
CICyP con Pablo Quirno
Tomás Villalba, subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones; María Córdoba; la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz; José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia; Hovhannés Virabyan, embajador de la República de Armenia; y Hoshino Yoshitaka, embajador de Japón
CICyP con Pablo Quirno
Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond
CICyP con Pablo Quirno
Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales
CICyP con Pablo Quirno
El consultor Fabián Perechodnik
CICyP con Pablo Quirno
A la derecha, el diputado nacional Gabriel Bornoroni
CICyP con Pablo Quirno
El embajador de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio
CICyP con Pablo Quirno
Luciano Laspina, de Cippec
CICyP con Pablo Quirno
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca
CICyP con Pablo Quirno
Alejandro Bulgheroni
CICyP con Pablo Quirno
Mario Grinman; Ángel Machado, de Canon Medical Systems; María Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; y Martín Cabrales
CICyP con Pablo Quirno
A la derecha, el embajador del Japón en la Argentina, Hoshino Yoshitaka
CICyP con Pablo Quirno
Adelmo Gabbi y Gustavo Weiss
CICyP con Pablo Quirno
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
CICyP con Pablo Quirno
Bettina Bulgheroni y Lilia Rossbach Suárez, embajadora de México en Argentina
CICyP con Pablo Quirno
Nicolás Pino, el ministro Presti, Eloísa Frederking, vice de la SRA, Bolzico y Rappallini
CICyP con Pablo Quirno
Martín Rappallini, en el centro, con los consultores Lucas Colonna y Laura Cánepa

Fotos: Adrián Escandar y Cicyp

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