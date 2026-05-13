Crimen y Justicia

Video: un adolescente disparó contra la casa de un compañero de escuela en Lanús

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. La Policía allanó la casa del menor, pero no encontró ningún arma de fuego

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El hecho ocurrió en Villa Caraza

Un adolescente de 16 años disparó con un arma de fuego contra el frente de la casa de un compañero de escuela en el partido de Lanús. El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad y las autoridades allanaron el domicilio del menor en el marco de la investigación.

Si bien las imágenes se viralizaron en las últimas horas, el episodio ocurrió cerca de las 00.20 del viernes pasado. Inicialmente, el adolescente se acercó a la vivienda ubicada en la calle Hernandarias, en la zona de Villa Caraza, y realizó un primer disparo al aire frente a la puerta. Después de una hora y media, volvió y efectuó otro disparo, esta vez contra una viga de concreto.

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El ataque intimidatorio fue captado por cámaras de una verdulería. En el video se ve cómo el chico de 16 años abre fuego y se retira rápidamente de la zona.

La madre del menor que vive en la casa atacada fue quien radicó la denuncia. Ella misma identificó al agresor, ya que lo conoce de la escuela. El chico vive en un domicilio de Villa Diamante y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó el allanamiento de urgencia al lugar.

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En el operativo, llevado adelante por personal de la Comisaría Novena de Lanús, se encontraron al adolescente y a su madre, pero no el arma utilizada. El menor fue notificado por la apertura de la causa por “abuso de armas”. Además, los efectivos le secuestraron ropa que coincide con la que usó durante el ataque.

Ambos adolescentes asisten a la Escuela N°77. Según sospechan investigadores y fuentes del entorno escolar, podría haber existido un altercado previo entre los dos chicos, aunque esa hipótesis no fue establecida aún.

Además, las autoridades judiciales investigan una posible amenaza que el menor habría publicado en sus redes sociales, con la frase: “Pónganse pillos porque hay balas para todos”.

Un adolescente baleó la casa de un compañero de escuela
El episodio fue registrado por cámaras de seguridad

Otra línea que se investiga es la de un ataque vinculado a un enfrentamiento barrial. Es que el frente de la casa del compañero de escuela presenta otros cuatro agujeros de bala, aunque estos corresponden a un hecho anterior ocurrido hace aproximadamente un año.

Lo concreto es que por ahora hay una causa en curso que es encabezada por la fiscal Natalia Milione, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. El adolescente no fue detenido.

El delito de “abuso de armas” contempla el uso peligroso de armas de fuego, incluso cuando los disparos no se efectúan directamente contra una persona. El Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión para quienes disparan un arma sin causar lesiones, o para quienes realizan disparos que ponen en riesgo a otros, como sucedió en este episodio.

Además, en caso de haber existido una amenaza previa, podría sumarse esa figura legal a la investigación.

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