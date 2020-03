Una de las críticas más razonables al Gobierno es que no exhibe una estrategia macroeconómica clara. La respuesta más frecuente a ese planteo es que está sesgado por la ansiedad: un Gobierno que asume en condiciones terminales solo puede encontrar la salida, si es que la encuentra, por medio de un proceso lento y prudente de ensayo y error, donde las principales variables sean controladas para que no enloquezcan. No tienen plan, dicen de un lado. Del otro responden que se han desindexado salarios y jubilaciones, que lo poco que sobra se reparte abajo para que no salga del circuito sino que se invierta en alimentos y consumo directo, que el control de cambios es el eje de una política económica distinta, y el esfuerzo fiscal también.