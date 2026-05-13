La industria mostró señales de recuperación en marzo y trabajó a casi el 60% de su capacidad instalada

La industria automotriz trabajó al 49,6% de su capacidad instalada en marzo, todavía por debajo del promedio general de la industria. (Infobae)

La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó en marzo el 59,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una mejora frente al 54,4% registrado en el mismo mes del año pasado y también implicó una recuperación respecto de febrero de este año, cuando el indicador había marcado 54,6 por ciento.

De esa manera, el sector manufacturero volvió a ubicarse cerca del 60% de utilización de sus plantas, luego de un comienzo de año con niveles bajos de actividad y tras el registro de febrero, que había sido señalado como el más bajo para ese mes en 14 años. La mejora interanual de marzo cortó así una tendencia de debilidad que venía mostrando la industria, aunque los niveles de capacidad ociosa continúan siendo elevados en varias ramas de actividad.

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El indicador elaborado por el Indec mide qué porcentaje de la capacidad productiva instalada utilizan efectivamente las fábricas. En términos prácticos, refleja cuánto de la infraestructura industrial disponible está en funcionamiento.

Durante marzo, los sectores con niveles de utilización superiores al promedio general fueron refinación del petróleo, con 86%; industrias metálicas básicas, con 73,3%; papel y cartón, con 70%; sustancias y productos químicos, con 69,5%; y productos alimenticios y bebidas, con 61,6 por ciento.

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En cambio, continuaron por debajo del promedio productos minerales no metálicos, con 56,6%; edición e impresión, con 56%; productos del tabaco, con 52,7%; industria automotriz, con 49,6%; productos de caucho y plástico, con 41,3%; productos textiles, con 40,2%; y metalmecánica excepto automotores, con apenas 40 por ciento.

Las industrias metálicas básicas mejoraron nueve puntos porcentuales el uso de su capacidad instalada.

Recuperación tras el piso de febrero

El dato de marzo mostró un cambio respecto de febrero, cuando la utilización de la capacidad instalada había sido de 54,6%, uno de los niveles más bajos de los últimos años para ese período. En marzo, el indicador avanzó más de cinco puntos porcentuales en la comparación mensual y quedó 5,4 puntos por encima del mismo mes de 2025.

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El repunte se explicó principalmente por mejoras en sectores vinculados a la petroquímica, la siderurgia, los alimentos y la refinación de petróleo.

Uno de los mayores incrementos se observó en sustancias y productos químicos. El sector pasó de un nivel de utilización de 53,8% en marzo de 2025 a 69,5% este año. Según el Indec, la mejora estuvo relacionada con mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.

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El organismo también recordó que en marzo del año pasado el polo petroquímico de Bahía Blanca había sido afectado por inundaciones que interrumpieron el suministro de gas natural a las principales plantas de la zona. Ese factor había impactado negativamente sobre la actividad del sector en 2025 y generó una base de comparación más baja.

Otro de los rubros que mostró una mejora importante fue industrias metálicas básicas. El sector alcanzó un uso de capacidad instalada de 73,3%, frente al 64,3% de marzo del año pasado. De acuerdo con los datos citados por el Indec, la producción de acero crudo registró un aumento interanual de 17,1 por ciento.

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También se observó una mejora en alimentos y bebidas, que pasó de 57,6% a 61,6 por ciento. El informe oficial atribuyó ese crecimiento a una mayor molienda de oleaginosas y a una suba en la producción de bebidas.

La refinación del petróleo, por su parte, volvió a ubicarse como el sector con mayor utilización de capacidad instalada, con 86%. El año pasado había marcado 75,8 por ciento. El aumento respondió a un mayor procesamiento de petróleo crudo.

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En productos minerales no metálicos, vinculados principalmente a la construcción, la utilización subió de 51,7% a 56,6%, impulsada por una mayor fabricación de cemento y otros materiales.

El sector textil volvió a ubicarse entre las actividades con menor utilización de capacidad instalada, con un nivel de 40,2% en marzo.

Sectores que siguen con niveles bajos

Pese a la recuperación general, varios rubros industriales continúan trabajando con altos niveles de capacidad ociosa.

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La situación más baja volvió a registrarse en la metalmecánica excepto automotores, que utilizó apenas el 40% de su capacidad instalada. Fue uno de los pocos bloques industriales que mostró una caída interanual, ya que en marzo de 2025 había operado al 42,8 por ciento.

Según el organismo estadístico, la baja estuvo vinculada principalmente con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. En esa línea, el índice de producción industrial manufacturero mostró caídas interanuales de 14,7% en maquinaria agropecuaria y de 16,2% en electrodomésticos.

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Los productos textiles también continuaron entre los sectores con menor utilización de plantas, en medio de una profundiza crisis provocada en gran medida por el aumento de las importaciones. En relación al año pasado, que ya había arrojado números bajos, el uso de capacidad instalada retrocedió 0,8 puntos porcentuales en ese sector.

Un nivel todavía bajo en términos históricos

Más allá de la mejora de marzo, el uso de la capacidad instalada continúa lejos de los niveles que la industria había mostrado en años de mayor actividad.

El propio recorrido del indicador durante los últimos meses mostró fuertes oscilaciones. Tras cerrar diciembre de 2025 en 53,8%, el índice cayó a 53,6% en enero y apenas avanzó a 54,6% en febrero. La suba de marzo permitió recuperar parte de ese terreno perdido y volver a acercarse a los valores observados durante la segunda mitad del año pasado.

Sin embargo, los datos sectoriales reflejan que los rubros ligados al consumo durable, la industria textil y la metalmecánica siguen operando con menos de la mitad de su capacidad productiva.