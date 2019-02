– ¿Usted habla de crisis financiera, no cambiaria, porque desde el punto de vista del sistema bancario no hubo perjuicios, de hecho fue uno de los sectores más dinámicos y uno de los pocos que pudo sostener una política salarial acorde con el ritmo de inflación, con algún breve retraso?

– Leliq mata todo, no fue una hecatombe financiera, en el sentido de que no se cayó ningún banco, sino que hubo una corrida cambiaria que no tuvo impacto ni sobre los bancos, ni sobre la deuda. Pero empezó a generar incertidumbre y el prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional, fue dilatando esa incertidumbre. El primer acuerdo fue malo, el segundo fue mejor; los bancos siguen en pie y las deudas se siguen pagando, no hubo default, pero hubo una crisis financiera, con fuerte salida de capitales de la Argentina, por una economía que estaba viviendo por arriba de sus posibilidades, viviendo de prestado y el crédito se retrajo, que derivó en un salto del tipo de cambio y dejó al país fuera del mercado internacional.