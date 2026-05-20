Cusco FC vs. Independiente Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cusco FC e Independiente Medellín por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para hablar del último duelo que jugaron, hay que ir al 30 de abril de 2026, cuando con anotación del delantero argentino Francisco Fydriszewski, los rojos de Antioquia se llevaron la victoria.

El “Poderoso de la Montaña” comenzaba a perder el juego gracias al gol de Santiago Arrechea al minuto 27, pero John Montaño al 39 de partido empató las acciones.

Por su parte, Independiente Medellín se concentró en la fase de grupos de la Copa Colombia: el 15 de mayo de 2026, el cuadro antioqueño empató a un gol ante Orsomarso de Palmira en el estadio Francisco Rivera Escobar.

El cuadro local no viene pasando un buen momento a nivel deportivo: el 16 de mayo de 2026 cayó en condición de visitante ante Sport Boys por la Liga 1 de Perú, en el estadio Miguel Grau, de Callao.

El juez central del encuentro será el chileno Fernando Vejar, y en el VAR estará acompañado por Nicolás Millas.

El partido se jugará el 20 de mayo de 2026 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

Independiente Medellín trabaja incansablemente para concretar un entrenador que lo pueda devolver a sus mejores épocas, pues va a completar 10 años sin ganar la Liga BetPlay y cinco sin levantar un trofeo, además de que en 2026 sufrió la eliminación en el campeonato colombiano.

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