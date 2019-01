No hay que olvidar que el mundo espera que siga la suba del petróleo no solo porque hay esperanzas de un buen resultado de las negociaciones entre chinos y norteamericanos, sino porque el mejor humor volcaría a los inversores a la Bolsa y mejoraría la actividad económica. Si sube el petróleo, debería seguir el ajuste de las tarifas de servicios públicos. Es decir, la que se viene no sería la única suba del año.