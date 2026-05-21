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Ni operativos ni vigilancia frenan minería ilegal en Tambopata: imágenes satelitales muestran nuevo avance de campamentos

Autoridades destruyeron más de 370 instalaciones clandestinas y ejecutaron 75 intervenciones en Madre de Dios durante el 2026. Sin embargo, reportes recientes advierten que ya se perdieron cerca de 500 hectáreas de bosque dentro de la reserva

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Minería ilegal - Madre de Dios - Tambopata - Perú - 11 mayo
Créditos: ACCA

La Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas protegidas más importantes de la Amazonía peruana, continúa bajo presión por el avance de la minería ilegal de oro. Aunque el Estado intensificó las acciones de control durante los primeros meses del 2026, nuevos reportes advierten que las actividades ilícitas no se han detenido y siguen generando graves impactos ambientales dentro de la zona protegida de Madre de Dios.

En lo que va del año, las autoridades ejecutaron 75 operativos de interdicción terrestre y fluvial en Tambopata y su zona de amortiguamiento. Las intervenciones permitieron destruir cientos de equipos utilizados para la extracción ilegal de oro, además de desmantelar campamentos y estructuras instaladas cerca de ríos y sectores considerados críticos. Sin embargo, imágenes satelitales recientes muestran que la deforestación continúa avanzando dentro de la reserva pese a los operativos.

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Más de 370 campamentos mineros ilegales fueron destruidos en Tambopata durante el 2026

Fotografía de archivo en la que se registró una vista aérea de instalaciones destruidas en un campo de minería ilegal de oro, cerca de la reserva natural de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo en la que se registró una vista aérea de instalaciones destruidas en un campo de minería ilegal de oro, cerca de la reserva natural de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Las acciones de interdicción realizadas este año dejaron como saldo la destrucción de más de 370 campamentos mineros ilegales, además de 211 balsas tipo traca, 202 motores, 130 bombas de succión, 150 tracas y 71 tricargueros. También se inutilizaron más de 16 mil galones de diésel, generadores eléctricos, motosierras, botes y motores fuera de borda vinculados a la actividad minera ilegal.

Los operativos fueron liderados por la Policía Nacional del Perú, el Ejército, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). A estas acciones se sumó el apoyo técnico y logístico del Sernanp y del Alto Comisionado para la Lucha Contra la Minería Ilegal.

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Las intervenciones se concentraron en sectores como Correntada, Isla Córdova, Playa Vilma, río Malinowski, Filadelfia, Valle Dorado, La Cumbre y Aguas Negras, considerados algunos de los principales puntos de ingreso y operación de organizaciones dedicadas a la minería ilegal dentro de la reserva.

Actualmente, más de 70 guardaparques y técnicos mantienen vigilancia permanente en 10 puestos de control instalados en Tambopata. Estas brigadas generan reportes en tiempo real sobre nuevos focos de invasión y facilitan la respuesta rápida de las autoridades. Además, el monitoreo se reforzó mediante sobrevuelos con drones e imágenes satelitales para detectar desplazamientos de maquinaria y nuevas áreas intervenidas.

500 hectáreas de bosque fueron deforestadas en la reserva Tambopata

Reserva Nacional Tambopata - Madre Dios - ecología - turismo - Perú - historias - 3 septiembre
El clima en Tambopata, con una temperatura media de 26 °C, es fundamental para la diversidad ecológica de la región, moldeando sus ciclos de vida natural. (Andina)

Pese a ello, el más reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) alertó que la minería ilegal volvió a expandirse dentro de la reserva durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026. El reporte señala que la actividad ilícita ya provocó la deforestación de aproximadamente 500 hectáreas de bosque, una superficie equivalente a cerca de 700 canchas de fútbol.

El documento identificó cinco sectores con actividad minera activa: Isla Córdoba, A3, A4, Isla Correntada y Apaylom. Solo en febrero de este año se detectaron 67 campamentos y 183 infraestructuras vinculadas a la extracción ilegal de oro.

Uno de los puntos más vulnerables continúa siendo el río Malinowski, debido a que conecta directamente con áreas internas de la Reserva Nacional Tambopata. Según los especialistas, la zona presenta una alta presión por parte de grupos que operan de manera organizada y cuentan con capacidad logística para instalar campamentos, trasladar combustible y movilizar maquinaria dentro del área protegida.

El informe también advierte que la reducción de vigilancia en algunos puestos de control facilitó el avance de estas actividades. De acuerdo con el reporte, grupos especiales de la Marina de Guerra que realizaban patrullaje permanente en el corredor del río Malinowski fueron retirados durante 2025 por falta de presupuesto, situación que dejó expuesto uno de los accesos más sensibles hacia el interior de la reserva.

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