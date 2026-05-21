El sorpresivo regreso de Pity Álvarez en el Chori Ride: rock, pandereta y un guiño de Andrés Calamaro

Cristian “Pity” Álvarez sorprendió en el festival Chori Ride con una emotiva interpretación de 'Flaca' junto a Do Neurona (Video: Instagram)

Cristian “Pity” Álvarez volvió a aparecer donde más cómodo se siente: arriba de un escenario. El líder de Intoxicados y Viejas Locas se presentó de sorpresa en el festival Chori Ride como invitado de su banda amiga Do Neurona y cantó “Flaca”, el clásico de Andrés Calamaro, ante un público que no lo esperaba y que reaccionó con emoción. El video del momento se viralizó en las redes y tuvo un sello de aprobación que pocos pueden dar: el propio Calamaro lo compartió en sus cuentas.

La aparición no se limitó a la voz. Pity subió al escenario con una pandereta en mano y acompañó el tema desde ese lugar, sumándose al clima festivo del evento, que combinó propuestas gastronómicas, exhibición de motos y autos con bandas en vivo. La escena fue breve pero suficiente para generar una nueva ola de comentarios sobre el estado del músico, que en los últimos meses viene mostrando una actividad cada vez más sostenida.

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El video del regreso de Pity Álvarez al escenario viralizó en redes tras recibir el respaldo de Andrés Calamaro, autor de 'Flaca'

El gesto de Calamaro al respaldar el video no pasó desapercibido. El autor de “Flaca” validó con ese movimiento la versión de Álvarez, y la combinación de ambos nombres disparó la viralización del clip en X y otras plataformas. Los comentarios oscilaron entre la emoción de quienes celebraron verlo activo y las bromas sobre su aspecto, algo que ya había ocurrido días antes tras su recital en Rosario.

Fue justamente ese show el que marcó el regreso más contundente de Pity a los escenarios. Ante 25.000 personas en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el músico repasó alrededor de treinta canciones de sus distintas etapas, cambió de vestuario tres veces y se mantuvo más de dos horas frente a un público que lo recibió como a alguien propio. La imagen que circuló después del recital (Álvarez con lentes de sol, cabello rubio enrulado, collares y labios morados) generó una nueva tanda de reacciones en redes.

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El show en Rosario convocó a 25.000 personas en el Autódromo Fangio, marcando el retorno más contundente de Pity Álvarez a los escenarios

Durante la tarde del sábado, colectivos y autos particulares trasladaron a jóvenes y adultos de distintos puntos del país hasta el predio del autódromo, formando una multitud diversa por edades. Álvarez, de más de 50 años, se preparó para salir al escenario con una camiseta que rezaba: “La vida voy viviendo”. A las 20:25, apareció en escena, mostrando una energía que desmintió rumores sobre su deterioro físico. Cambió de vestuario tres veces y repasó unas treinta canciones de sus distintas etapas musicales.

Un usuario de X lanzó la primera broma al ver el video: “¡Qué grande, Carmen Barbieri!”, en referencia directa a la conductora. La viralización del clip en la cuenta de @RealTimeRating multiplicó las comparaciones. Un usuario escribió: “Ya llega un nivel de drogadicción donde te convertís en género fluido”. Por su parte, el propio Fede Bal, hijo de Carmen, intervino con una ironía propia: “O en mi mamá”, escribió el conductor de Resto del mundo (eltrece), sumándose al tono general de los comentarios.

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A principio de mayo, la Justicia determinó que Pity Álvarez está en condiciones mentales de enfrentar el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, hecho ocurrido en 2018. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires reactivó el proceso luego de recibir nuevos peritajes médicos y psiquiátricos que concluyeron que el acusado posee “reserva cognitiva suficiente” para comprender y participar del proceso penal, a pesar de los trastornos diagnosticados.

“Pity” al entregarse ante la Justicia después de matar a Maximiliano Díaz en 2018. “Era él o yo”, dijo (Maximiliano Luna)

El juicio oral tiene fechas asignadas para agosto y septiembre de 2026. Durante varios años el proceso estuvo suspendido porque un informe médico de 2021 había indicado que el músico no podía afrontar el juicio. Sin embargo, exámenes recientes del Cuerpo Médico Forense indicaron que, aunque tiene un “trastorno cognitivo leve”, no presenta síntomas que le impidan defenderse ni participar en las audiencias. Los expertos aclararon que podrían existir fluctuaciones en su estado, pero que actualmente no hay incapacidad irreversible.

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La defensa solicitó una evaluación neuropsicológica especializada al considerar que el diagnóstico es más grave, pero el tribunal consideró que los peritajes ya aportan certeza suficiente. Paralelamente, se tomó en cuenta la participación pública de Álvarez, como un concierto reciente en Córdoba y un próximo show en Rosario, para fundamentar que puede sostener actividades complejas.

El tribunal dictó que las audiencias no duren más de tres horas y que, en caso de inconvenientes de salud, el acusado podrá ser representado solo por su defensor. Además, dispuso la prohibición de salida del país y de la ciudad sin autorización judicial.

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