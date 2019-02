La población en general no tiene en general la costumbre de anotar cómo fueron sus consumos 12 meses antes. Sabe que la situación actual es, en general, claramente peor al de un año atrás, pero no mucho más. Eso es lo que muestran y mostrarán los indicadores más difundidos del Indec, como la inflación, y en particular el consumo, la actividad productiva y el empleo, muchos de los cuales mantienen un rezago de más de 2 meses.