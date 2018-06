– ¿Y ahora, tras los cambios en el Banco Central de la última semana, y las primeras medidas, cómo ve el escenario?

– Mi sensación es que se trataron los problemas como si fueran compartimentos estancos. Se le pidió en su momento al ministro de Hacienda que corrija el déficit fiscal; se le pidió al presidente del Banco Central que baje la inflación; al ministro de Energía se le encargó que corrija las tarifas. Y los problemas estaban entrelazados: la inflación tenía un componente tarifario enorme, dado el atraso que tenían; los subsidios tenían un componente fiscal enorme; pero además, si no se corregía fiscalmente, digamos bajar drásticamente la tasa de inflación, terminaba mal. Pero si le iba bien en la tasa de inflación no le podía ir bien fiscalmente. Es decir, no había un modelo de consistencia en lo que se diseñó desde el principio, y eso de alguna forma se ejecutó. Creo que ahora se está entrando en una zona donde "el realismo mágico" desapareció, y el Gobierno empieza a tener un Banco Central que está intentando frenar una corrida, en un nivel que tiene costos no menores; y que para que sea fiscalmente consistente el dólar no sólo debe corregir el déficit de la cuenta corriente; sino también el desequilibrio fiscal.