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Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’ juega un duelo decisivo en Barranquilla que puede acercarle a su objetivo de clasificar a octavos o hacerle retroceder. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias del enfrentamiento

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08:35 hsHoy

¡Día de partido! Sporting Cristal mide fuerzas hoy, miércoles 20 de mayo, con Junior de Barranquilla por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El equipo peruano buscará imponerse en territorio ajeno para seguir soñando con la clasificación a octavos de final.

08:34 hsHoy

Así llega Sporting Cristal al partido

La situación de Sporting Cristal es completamente opuesta. En la Liga 1 atraviesa un momento difícil, ubicado en la parte baja de la tabla y con una preocupación latente por el descenso, al encontrarse a solo dos puntos de la zona comprometida. En cambio, en la Copa Libertadores su rendimiento ha sido mucho más sólido.

El conjunto ‘celeste’ marcha en el tercer lugar del Grupo F con seis puntos, producto de dos triunfos y dos derrotas —ambas frente a Palmeiras—, y mantiene intactas sus opciones de clasificación. Ahora, buscará sumar en su visita a Barranquilla para ganar impulso en la tabla y acercarse a su objetivo de avanzar de ronda.

Alianza Lima – Sporting Cristal – Augusto Menéndez – Liga 1 – Perú – deportes – 6 mayo
Sporting Cristal busca clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. (Sporting Cristal)
08:34 hsHoy

Así llega Junior al partido

Junior de Barranquilla atraviesa un momento complicado en la Copa Libertadores. Aunque en el torneo local mantiene un buen rendimiento y se ubica en la parte alta de la liga colombiana, su realidad internacional es totalmente distinta, donde no ha logrado sostener el mismo nivel competitivo.

En el Grupo F del certamen continental, el ‘tiburón’ marcha en el último lugar con apenas un punto en cuatro partidos, producto de un empate y tres derrotas. Esta situación lo deja prácticamente sin opciones de alcanzar los octavos de final, aunque aún conserva una chance matemática de quedarse con el tercer puesto y acceder a la Copa Sudamericana. Para ello, está obligado a vencer a Sporting Cristal y cerrar la fase de grupos intentando revertir su panorama.

Junior está obligado a vencer a Sporting Cristal apoyado del aliento de su gente.
Junior está obligado a vencer a Sporting Cristal apoyado del aliento de su gente. Crédito: Prensa club
08:34 hsHoy

Sporting Cristal vs Junior: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro; Irven Ávila.

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabian Angel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento; Guillermo Paiva.

08:34 hsHoy

Sporting Cristal vs Junior: canal TV del partido

La transmisión del duelo entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla estará a cargo de ESPN, señal internacional que cuenta con los derechos televisivos de la Copa Libertadores para Perú y el resto de Sudamérica. Asimismo, el compromiso podrá verse en streaming a través de Disney+, plataforma disponible en distintos dispositivos mediante pago por suscripción.

De igual manera, en Infobae Perú se llevará a cabo una cobertura minuto a minuto desde Barranquilla, con actualizaciones en tiempo real sobre la previa, las incidencias del partido, los goles, el marcador final y la tabla de posiciones, además de un resumen completo del encuentro con atención especial al desempeño del conjunto ‘celeste’.

08:34 hsHoy

Sporting Cristal vs Junior: horario del partido

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Junior, correspondiente a la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas de Perú y Colombia, según la programación oficial de la Conmebol. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, escenario donde el ‘tiburón’ ejercerá su condición de anfitrión, mientras que el cuadro ‘celeste’ buscará resistir la presión y sumar un resultado positivo en condición de visitante.

Sporting Cristal vs. Junior
Sporting Cristal enfrentará a Junior de Barranquilla la fecha 5 de la Copa Libertadores - crédito SC
08:34 hsHoy

Un duelo decisivo en Barranquilla

Sporting Cristal continúa su camino en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con la firme ilusión de avanzar a los octavos de final y ahora afronta un compromiso clave para sus aspiraciones. El cuadro ‘celeste’ visitará a Junior de Barranquilla en un duelo decisivo, en el que buscará sumar puntos importantes que le permitan acercarse a su objetivo en la tabla de posiciones.

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