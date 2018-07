Tal vez, los pronósticos de las consultoras no se cumplen, y la economía vuelve rápidamente a "normalizarse", el tipo de cambio estabilizarse, y la actividad repunte, sustentada en la vuelta al proceso de desinflación y mejora del consumo, y las metas de inflación que no fueron cumplidas ni en 2106 ni en 2017 puedan ser honradas en 2018, porque ya no son las irreales iniciales del 10% original, ni la "recalibrada" del 15% el 28% de diciembre último, sino que ahora se fijaron en 27%, con lo que no habrá que dar un examen severo con el Fondo, sino simplemente hacer los deberes para los parciales trimestrales que habiliten, de ser necesarios desembolsos de USD 3.000 millones.