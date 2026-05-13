Mototaxista fue víctima de accidente, quedó postrado y ahora podría ir preso 7 años

En la madrugada del pasado sábado 13 de setiembre se registró el terrible accidente vehicular en el distrito limeño de Ate.

La madrugada del 13 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después para Jesús Huaroto, mototaxista de la comunidad campesina Media Luna, en Lurigancho, Chosica.

Aquella vez, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un automóvil a velocidad excesiva invadió el carril contrario y embistió la mototaxi que conducía Huaroto. El impacto resultó devastador: uno de los pasajeros perdió la vida y tanto el conductor como otro acompañante quedaron con lesiones graves.

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El registro fílmico muestra cómo la mototaxi intentó un giro, pero la maniobra no alcanzó para evitar el choque. Vecinos se alertaron por el estruendo y solicitaron auxilio. Los ocupantes, comerciantes que se dirigían al mercado de Santa Anita, fueron trasladados de urgencia a centros médicos. Desde entonces, Huaroto permanece postrado, con movilidad reducida y bajo cuidados permanentes.

La situación legal de Huaroto se complicó a pesar de su condición. La Fiscalía ha solicitado para él una pena privativa de libertad de siete años y seis meses, mientras que, para el conductor del automóvil, John Quicha, el pedido es de condena suspendida. Esta diferencia en la solicitud de penas ha generado preocupación en la familia de Huaroto y entre los vecinos de la zona.

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“La fiscal está solicitando siete años y seis meses de pena preventiva efectiva para mi papá y para el chico John Quicha está pidiendo siete años y seis meses, pero de manera suspendida”, explicó David Huaroto, hijo del mototaxista, en declaraciones brindadas a Latina Noticias.

En la madrugada del pasado sábado 13 de setiembre se registró el terrible accidente vehicular en el distrito limeño de Ate.

Proceso judicial y evidencia

El caso tomó un giro inesperado al conocerse que la investigación fiscal considera que la presunta invasión de carril por parte de Huaroto fundamenta la solicitud de prisión efectiva. Sin embargo, la familia sostiene que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran lo contrario: el automóvil habría sido el que cruzó al carril opuesto.

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Adicionalmente, los familiares presentaron resultados de dosaje etílico que arrojan positivo para consumo de alcohol por parte de Quicha, aunque el informe fiscal solo toma en cuenta el resultado cuantitativo, en el que figura cero grados de alcohol. La familia de Huaroto cuestiona la consistencia de los informes y pide que se consideren todas las pruebas disponibles.

La decisión de solicitar prisión suspendida para Quicha, según información periodística, se basa en el arraigo familiar y laboral del acusado y en la reciente presentación de un contrato de trabajo.

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“Ahora mágicamente él consiguió un contrato laboral en la corporación Delicias el 15 de abril de este año, mientras que él ha estado en la cárcel y dicen que están esperando que lo ocupe su puesto”, detalló el hijo del mototaxista.

La familia de Huaroto critica que estos documentos fueron obtenidos después de los hechos y mientras el conductor del automóvil se encontraba detenido.

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El caso continúa bajo análisis del Poder Judicial, mientras la comunidad observa con atención el desenlace. Las preguntas persisten sobre los criterios empleados en la investigación y la diferencia de trato entre los implicados, especialmente cuando uno de ellos permanece con secuelas físicas severas.

La familia de Jesús Huaroto ha dado a conocer antecedentes de infracciones previas del conductor del automóvil, lo que suma inquietud a la evaluación del proceso.

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