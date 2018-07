Y si bien no dio precisiones acerca del traspaso de las distribuidoras Edenor y Edesur a los ámbitos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, dejó dudas en torno a la eventual transferencia de AYSA, otro de los pedidos del PJ de cara a la discusión del presupuesto del próximo año que pierde fuerza. "Con respecto a AYSA, la empresa no recibe subsidios operativos si no para efectuar obras, como reciben en el interior del país", explicó ante la consulta del senador Carlos Caserio. Marco Lavagna, Diego Bossio, Pablo Kosiner y Nicolás del Caño fueron otros de los que interpelaron al ministro, que miró el reloj en varias oportunidades.