Por qué las gafas inteligentes de Meta se están convirtiendo en un problema de privacidad

Meta ya vendió siete millones de pares de sus gafas inteligentes Ray-Ban en todo el mundo. (Reuters)

La irrupción de las gafas inteligentes en el mercado ha desatado un debate intenso sobre privacidad y consentimiento. Meta, la compañía detrás de Facebook, lidera el sector con sus lentes Ray-Ban desarrolladas junto a EssilorLuxottica. Estos dispositivos, que ya suman siete millones de unidades vendidas, incorporan cámaras casi invisibles en la montura, micrófonos y pequeños altavoces, y permiten grabar videos o tomar fotografías con un simple toque.

Su diseño discreto y su aspecto similar a unas gafas convencionales dificultan que terceros adviertan su uso, lo que ha dado lugar a numerosos incidentes de grabaciones no autorizadas en espacios públicos.

PUBLICIDAD

Casos recientes muestran cómo hombres han utilizado las gafas de Meta para grabar a mujeres sin su consentimiento, en playas, comercios o calles, y luego difundir esos videos en redes sociales. Muchas de las personas grabadas solo se enteran de la existencia de estos archivos cuando ya se han viralizado y han generado comentarios abusivos.

La cámara integrada en las gafas resulta casi invisible y facilita captar videos sin ser detectado. (Europa Press)

Las víctimas se enfrentan a una falta de recursos legales, ya que la grabación en espacios públicos suele ser considerada legal en muchos países. En al menos un caso, una mujer que exigió la retirada de un video recibió como respuesta que debía pagar por ello. “Cuando le pedí que bajara la grabación hecha en secreto, me respondió que hacerlo constituía un servicio pago”, relató una de las afectadas a la BBC.

PUBLICIDAD

El desafío de la regulación y la revisión de contenidos

El problema se agrava cuando las grabaciones acaban en manos de terceros para su análisis. Empleados en Kenia, encargados de revisar videos generados por las gafas de Meta para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, denunciaron haber tenido que ver contenido explícito sin estar informados sobre el origen de las grabaciones ni sobre el uso posterior de esos materiales.

Algunos usuarios de las gafas han impulsado demandas alegando desconocimiento sobre la revisión y el destino de sus videos. Meta sostiene que sus términos de servicio advierten sobre la posibilidad de que los contenidos sean revisados por humanos en ciertas circunstancias. Al ser consultada por la BBC, Tracy Clayton, portavoz de Meta, sostuvo: “Contamos con equipos dedicados a limitar y combatir el uso indebido; sin embargo, al igual que ocurre con cualquier tecnología, la responsabilidad última recae en cada individuo”.

PUBLICIDAD

La compañía advierte que la responsabilidad de un uso ético recae en cada usuario. (Europa Press)

Las normativas actuales, tanto legales como corporativas, parecen insuficientes frente al crecimiento exponencial de esta tecnología. Expertos en privacidad, como David Kessler, alertan sobre los desafíos que supondría para las instituciones hacer cumplir las leyes si decenas de millones de gafas inteligentes se convirtieran en cámaras portátiles.

Espacios donde la grabación está prohibida —tribunales, cines, hospitales, baños— podrían volverse imposibles de controlar. Además, Meta ya ha anunciado su intención de incorporar reconocimiento facial en futuras versiones, lo que permitiría identificar personas de manera inmediata y sin su consentimiento.

PUBLICIDAD

¿Una tecnología útil o un riesgo social?

No todo el uso de las gafas inteligentes es negativo. Muchos usuarios destacan sus ventajas para escuchar música, atender llamadas o captar imágenes y videos sin usar las manos. Para algunos, como Mark Smith, consultor tecnológico, estos dispositivos ofrecen comodidad en la vida diaria, aunque reconoce los problemas potenciales de privacidad. La luz que indica grabación resulta poco visible en exteriores, y la mayoría de las personas no percibe diferencia entre unas Ray-Ban convencionales y las de Meta.

Empleados en Kenia revisaron videos de usuarios para entrenar la inteligencia artificial de Meta. (Europa Press)

Sin embargo, el uso de las gafas para bromas, grabaciones subrepticias y retos virales se ha vuelto cada vez más frecuente. Influencers y creadores de contenido las emplean para captar reacciones espontáneas, muchas veces sin advertir a los involucrados. La reacción social ante este fenómeno oscila entre la incomodidad y el rechazo abierto, como ocurrió en Nueva York, donde una mujer rompió los lentes de Meta de un hombre que la grababa en el metro y fue aclamada en redes sociales.

PUBLICIDAD

La respuesta de Meta ha sido recomendar un uso responsable y recordar que la tecnología debe ser controlada por el usuario. Sin embargo, la combinación de cámaras discretas, inteligencia artificial y posible reconocimiento facial plantea preguntas de fondo sobre el futuro de la privacidad en espacios públicos. Con Apple, Google y Snap preparando nuevas propuestas de lentes inteligentes, el debate sobre los límites y riesgos de esta tecnología apenas comienza.