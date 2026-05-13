Casi el 30% de las cámaras de Transmilenio están fuera de servicio por falta de mantenimiento y agravan la videovigilancia

TransMilenio carece de un contrato vigente de mantenimiento para sus cámaras de videovigilancia, lo que agrava el riesgo en la seguridad de los usuarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La seguridad en el sistema Transmilenio enfrenta un desafío crítico ante la inoperatividad de una parte significativa de su infraestructura de videovigilancia.

De acuerdo con la denuncia de la concejala Diana Diago, de las 2.152 cámaras instaladas en el sistema de transporte masivo de Bogotá, 401 están fuera de servicio y 231 presentan fallas o funcionamiento parcial. Esto implica que el 29,4% de los dispositivos no está operando correctamente, lo que afecta la capacidad de monitoreo y respuesta ante incidentes de seguridad en uno de los espacios urbanos más concurridos del país.

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Contexto de la videovigilancia en TransMilenio

El sistema de videovigilancia de Transmilenio es fundamental para la identificación de incidentes, la reacción rápida ante situaciones de riesgo y la recolección de material probatorio para procesos de investigación criminal. Solo en las estaciones y portales, existen 1.363 cámaras distribuidas en 138 estaciones y nueve portales, todas capaces de ser monitoreadas en tiempo real. Además, la flota de buses cuenta con 30.437 cámaras adicionales que pueden ser visualizadas bajo demanda, según requieran las autoridades.

En la actualidad, según cifras oficiales suministradas por Transmilenio en respuesta a un derecho de petición, 1.520 cámaras se encuentran operativas, mientras que las restantes, que suman más de 600 dispositivos, presentan fallas o están completamente fuera de servicio.

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El Centro de Comando y Control (C4) de la Secretaría de Seguridad monitorea en tiempo real las cámaras ubicadas en estaciones y portales de TransMilenio - crédito Prensa Diana Diago

Falta de mantenimiento y ausencia de cronograma de reparación

Uno de los factores que agrava la situación es la ausencia de un contrato de mantenimiento vigente para las cámaras del sistema. De acuerdo con la información oficial, actualmente no existe un contrato en ejecución para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo necesario. El proceso para la adquisición de este servicio apenas está en trámite y no hay una fecha estimada de reparación para los dispositivos averiados.

La concejala Diago alertó que la falta de mantenimiento adecuado debilita la infraestructura de seguridad y deja a los usuarios expuestos: “¿Cómo se puede garantizar la seguridad para los ciudadanos que viajan a diario en el sistema, si casi el 30% de las cámaras de seguridad no funcionan como debe ser?”, cuestionó la cabildante, subrayando que TransMilenio moviliza más de cuatro millones de viajes diarios.

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Impacto directo sobre la seguridad de los usuarios

La situación planteada por la concejala Diago revela que tres de cada diez cámaras están fuera de servicio o funcionan parcialmente, lo que compromete la cobertura de videovigilancia y dificulta la identificación de responsables en casos de hurto, agresiones, acoso sexual y otros delitos frecuentes dentro del sistema.

La red de videovigilancia de TransMilenio incluye más de 30.400 cámaras instaladas en buses y 1.363 cámaras en estaciones y portales monitoreadas en tiempo real - crédito TransMilenio

Las cámaras juegan un papel clave tanto en la disuasión del delito como en la recopilación de evidencia para la judicialización de presuntos responsables. La limitación de la operatividad de este recurso tecnológico afecta directamente la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades y disminuye la efectividad de los protocolos de reacción ante incidentes de inseguridad.

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Funciones, monitoreo y acceso de las autoridades

El sistema de videovigilancia de Transmilenio fue diseñado con tres objetivos: identificar incidentes y sus responsables, activar respuestas rápidas y proveer material probatorio en procesos judiciales. Las cámaras en estaciones y portales están conectadas mediante fibra óptica con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad, lo que permite su visualización simultánea en tiempo real.

En el caso de las cámaras instaladas en buses, el monitoreo es por demanda: cuando ocurre un incidente, las autoridades pueden acceder al video correspondiente, transmitido por redes inalámbricas. Además, el material grabado se entrega a la Policía, Fiscalía, jueces y otros organismos en cumplimiento de la ley, y en los últimos 18 meses ha permitido atender 200 requerimientos judiciales.

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La falta de funcionamiento óptimo de las cámaras afecta la identificación de delincuentes en casos de hurto y acoso dentro del sistema TransMilenio - crédito TransMilenio

Ampliación y mejoras en el sistema de cámaras

A pesar de los problemas actuales, Transmilenio ha invertido en la ampliación de la cobertura de cámaras. Entre 2021 y 2022, se destinaron más de 6.000 millones de pesos para fortalecer el sistema de videovigilancia.

Asimismo, la entidad ha incrementado el número de cámaras instaladas y vinculadas al C4, pasando de 229 a 500 cámaras propias y sumando las 863 cámaras del concesionario del Sistema Integrado de Recaudo, Control, Información y Servicio al Usuario (Sirci) a la infraestructura tecnológica.

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De acuerdo con la reglamentación vigente, todos los buses nuevos que ingresan al sistema están obligados a contar con cámaras, por lo que la cobertura seguirá en aumento a medida que se renueve la flota.