Suprema Corte rechazó revisar el caso de la saxofonista María Elena Ríos: “Perdió el sistema de justicia”, advierte

La saxofonista María Elena Ríos se posicionó tras la decisión de la SCJN, donde con 5 votos a favor no atrajeron su caso. (X/@_ElenaRios)

Durante la sesión de este miércoles, 13 de mayo de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no revisar una disputa judicial relacionada al caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió a un ataque con ácido en 2019 y por el que se acusa a Juan Antonio Vera Carrizal de ser el autor intelectual del intento de feminicidio.

SCJN no atrae revisión de amparos

“¿Es válido que una jueza sustituta declare la nulidad de todo lo actuado en la audiencia de juicio oral y revoque los efectos de un fallo absolutorio?“, fue el cuestionamiento planteado durante la sesión del máximo tribunal.

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La votación definió el rumbo del caso, cuando solo las ministras Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa votaron a favor, mientras que con una mayoría de cinco manos levantadas se decidió “no ejercer la facultad de atracción” de la solicitud 415/ 2026.

La SCJN rechazó atraer el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió en 2019 a un ataque con ácido en Oaxaca. (Foto: Cuartoscuro)

Con esta decisión, el máximo tribunal cerró la puerta a la revisión de cinco de amparos ligados al proceso penal que se sigue contra el empresario y exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal.

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FGR solicitó atracción del caso de la saxofonista

La Suprema Corte revisaba si debía intervenir tras la anulación de una absolución previa en el caso de la saxofonista, decisión emitida por una jueza que ordenó repetir parte del juicio.

El juez original fue suspendido antes de dictar la sentencia definitiva por escrito, lo que generó una controversia sobre la validez de que una jueza sustituta modificara resoluciones previas.

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la Corte atrajera el caso para determinar si esa decisión judicial es compatible con el sistema penal acusatorio, sin embargo, el voto de Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García, definió la negativa de la SCJN, sin mayor discusión.

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