Acolfutpro denunció intentos de amaño en la Copa BetPlay: los jugadores reportaron la situación

Acolfutpro dio a conocer un intento de amaño de partidos horas antes del inicio de la Copa Colombia - crédito cortesía ESPN

En la previa del enfrentamiento entre Boca Juniors de Cali y Alianza FC por la Copa BetPlay, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que integrantes de ambos equipos recibieron propuestas para manipular el resultado y ciertas acciones del partido.

Según informó la organización a través de sus canales oficiales, una red de amaño de partidos contactó a futbolistas de ambos clubes con el objetivo de alterar el desarrollo del encuentro.

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“Los futbolistas han rechazado estas insinuaciones y reportado el hecho a Acolfutpro“, manifestó la entidad en su cuenta de X. Además, se informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de Colombia, Interpol y el Ministerio del Trabajo.

La denuncia involucra directamente a la Dimayor, organizadora de la Copa BetPlay, y a organismos internacionales como FIFPRO y FIFPro América, que también fueron notificados del intento de manipulación.

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La entidad aseguró que ya puso al tanto de las denuncias a las autoridades nacionales e internacionales para que hagan seguimiento de la situación - crédito @acolfutpro/X

La organización gremial insistió en la importancia de combatir este tipo de prácticas y proteger la integridad del fútbol profesional colombiano. En sus palabras: “Entre todos debemos trabajar para erradicar este flagelo que atenta contra la integridad del fútbol y pone en riesgo la carrera deportiva de nuestros afiliados“.

Cabe señalar que la agremiación de futbolistas ya se ha pronunciado de manera repetida durante los últimos años ante estas prácticas, particularmente en lo relacionado con los partidos de la segunda división, como ocurrió en 2023.

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En 2023,, Acolfutpro se pronunció sobre amaño de partidos en la segunda división del fútbol colombiano - crédito Acolfutpro

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