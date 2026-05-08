Qué dicen los expertos sobre los documentos ovni que Estados Unidos hizo públicos: “Fenómenos imposibles de explicar”

La presidenta de CEFORA advierte que los documentos ovni desclasificados por Estados Unidos plantean serias dudas sobre el origen de los fenómenos aéreos no identificados

En Infobae a la Tarde, la presidenta de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI, Andrea Pérez Simondini, afirmó: “Estamos muy cerca de la confirmación del origen no humano de estos eventos”.

Durante la charla, Pérez Simondini explicó que estos archivos, difundidos bajo la gestión de Donald Trump, “abren un nuevo concepto” sobre la seguridad y la soberanía aérea. Describió imágenes y testimonios inéditos de pilotos militares estadounidenses: “Reportan objetos con tecnología no convencional, capaces de ingresar y salir de la atmósfera o desplazarse bajo el agua, hechos antes reservados a audiencias cerradas en el Senado y la Cámara de Representantes”.

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El Pentágono y la agenda oculta de los ovnis

La especialista negó que la desclasificación responda a una maniobra de distracción política. “Fue siempre parte de la agenda de Trump, con impulso desde Obama y Clinton”, señaló. “John Podesta fue clave en la presión para transparentar estos archivos, aunque en Estados Unidos prefieren hablar de UAP —fenómeno aéreo no identificado— para evitar afirmaciones directas sobre vida extraterrestre”, agregó.

El Pentágono difundió material inédito sobre ovnis bajo la gestión de Donald Trump, impulsando el debate sobre la seguridad y la soberanía aérea (AP Foto/Patrick Semansky)

Pérez Simondini remarcó la preocupación oficial: la incapacidad de los gobiernos para identificar estos fenómenos representa una amenaza a la seguridad nacional. “En la Argentina también logramos desclasificaciones a través de la ley de acceso a la información pública, y los informes describen hechos extraordinarios similares”, señaló.

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Testimonios, encuestas y la cultura de la sospecha

La presidenta de CEFORA citó cifras sobre la percepción social en Estados Unidos: “Aproximadamente el 56% de los estadounidenses cree en la existencia de extraterrestres y cerca del 73% sospecha que el gobierno oculta pruebas sobre ovnis”.

Explicó que la mayoría de los testimonios provienen de pilotos y controladores aéreos: “Hablamos de vuelos hipersónicos, objetos que atraviesan la atmósfera y se sumergen en el agua, cortes de energía y presencias detectadas por sensores y radares”.

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Relató su experiencia personal: “En 1968, en Caleta Olivia, sobre la casa de mi familia, un objeto circular desprendió cinco objetos menores; ese evento fue registrado por decenas de testigos”.

Más del 50% de los estadounidenses cree en extraterrestres, mientras que el 73% sospecha que su gobierno oculta pruebas sobre ovnis

Agregó que, desde Victoria, Entre Ríos, dirige el Museo del OVNI y realiza investigaciones de campo junto a universidades. “Tenemos la pieza más estudiada del mundo, de un incidente en Brasil de 1957, que posee un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra”, detalló.

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Hipótesis científicas y desafíos para la investigación argentina

Consultada sobre el origen de los ovnis, Pérez Simondini diferenció dos corrientes principales: “La hipótesis de la conciencia, apoyada por científicos como Avi Loeb, y la hipótesis extraterrestre, que es la que investiga nuestro equipo”. Anticipó la realización de un congreso en Argentina donde ambas posturas se debatirán junto a expertos y militares.

Pilotos y radares militares de EE.UU. reportan objetos con tecnología no convencional y capacidades imposibles de explicar con la ciencia actual

La investigadora alertó sobre los riesgos asociados: “Mucho de lo que se estudia en Defensa hoy está relacionado con la exposición a radiaciones y microondas, similar a lo que se describe como el síndrome de La Habana”.

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En el cierre, Pérez Simondini diferenció entre vida extraterrestre y origen no humano: “No sé si la confirmación será sobre vida extraterrestre, pero sí estamos muy cerca de confirmar el origen no humano de estos eventos”.

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